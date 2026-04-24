Берое победи Спартак Варна като гост с два късни гола

Берое победи Спартак Варна с 2:1 като гост в първата среща от група "В" на втория етап на първенството на България по футбол.

Старозагорският тим стигна до успеха с два късни гола в 82-ата и 86-ата минута, като преди това домакините бяха повели с 1:0 в 14-ата минута.

Спартак игра повече от 90 минути с 10 души заради директен червен картон на Борис Иванов в 4-ата минута. В борбата за оцеляване домакините остават с 27 точки на четвъртото място в група "В", а Берое вече има 26 точки и е пети преди изиграването на останалите срещу от групата.

Срещата не започна по най-добрия начин за домакините. След по-малко от две минути игра Борис Иванов получи жълт картон за нарушение срещу Франциско Варела, а две минути по-късно след проверка със системата ВАР съдията Мартин Марков показа директен червен картон на футболиста на Спартак.

В седмата минута гостите можеха да открият резултата, но вратарят на домакините Педро Виктор успя да избие топката след удара на Франциско Варела. В 11-ата минута Таилсон стреля от границата на наказателното поле, но топката попадна в ръцете на вратаря на Берое Артур Мота.

Три минути след това Спартак откри резултата. След центриране в наказателното поле на гостите топката стигна до Жота Лопес, който стреля в далечния ъгъл и вкара за 1:0 за „соколите“. Почти веднага след това Георг Стояновски можеше да удвои преднината на Спартак, но след удара му топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 26-ата минута отново Георг Стояновски имаше възможност за втори гол, но от удобна позиция стреля неточно над вратата. В 41-ата минута Берое можеше да изравни резултата, но вратарят на домакините Педро Виктор спаси удар на Давид Валверде.

В 59-ата минута Берое можеше да изравни резултата. Марко Боргнино стреля от повече от 20 метра, но стражът на домакините Педро Виктор внимаваше и успя да спаси. Час след началото Шанде опита удар по земя по диагонал отляво, но той бе слаб и вратарят на гостите Артур Мота улови топката.

В 81-ата минута късметът бе на страната на домакините, след като топката премина на сантиметри встрани от вратата след удара на Мирослав Георгиев. Минута по-късно обаче Берое изравни. Исмаел Ферер бе изведен отдясно в наказателното поле на домакините и с хубав техничен удар изравни резултата. В 86-ата минута гостите стигнаха до обрат. След центриране в наказателното поле на Спартак 1918 Варна топката бе свалена към Факундо Аларкон, който от 4-5 метра я засече във вратата за 2:1 за старозагорския тим.