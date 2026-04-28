Треска за билети: Левски разпродаде „Герена“ в очакване на титлата

Феновете на Левски, които нямат търпение любимият им тим да си гарантира и официално титлата, изкупиха билетите за мача с ЦСКА 1948 от предстояшия кръг.

Срещата в събота от 19 часа е първият шанс за „сините“ да спечелят 27-а титла в историята си. Това ще се случи при победа над тима от Бистрица, който е втори в класирането на 11 точки от лидера. Настроението на „Герена“ е приповдигнато след победата с 3:1 в дербито с ЦСКА и очаквано билетите за мача с ЦСКА 1948 са разпродадени напълно.

Левски помоли почитателите си, които притежават сезонни карти и няма да могат да са на съботния двубой с ЦСКА 1948 от втория кръг на плейофите в елита, да уведомят клуба, за да се освободят седалките на стадион "Георги Аспарухов". Местата им също ще бъдат пуснати в продажба.

"Левскари,

във връзка с големия интерес към билетите за срещата от 2-ия кръг на плейофите в Първа лига срещу "ЦСКА 1948“ в събота, 2 май, от 19:00 часа на стадион "Георги Аспарухов“ призоваваме притежателите на абонаментни карти, които НЯМА да присъстват на двубоя да заявят своя отказ в клуба.

Това може да стане чрез email на ticketing@levski.bg най-късно до 17:00 часа на 30 април, четвъртък.

Картодържателите, които НЯМА да присъстват на двубоя с "ЦСКА 1948“ трябва да предоставят две имена и номер на абонаментната карта (изписан на самата пластика).

Местата, които бъдат освободени ще бъдат пуснати в свободна продажба в петък, 1 май, за желаещите да се сдобият с билет за двубоя", гласи сайтът на Левски.