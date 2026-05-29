Над 260 бойци от цял свят тренират в международния лагер на SENSHI в Пловдив

Градът под тепетата отново се превръща в световна сцена за бойни спортове и обмен на успешни тренировъчни практики и умения. От 28 до 31 май Пловдив е домакин на мащабния международен тренировъчен лагер на SENSHI, който събира над 260 атлети от 14 различни държави. Представители на Гърция, Италия, Северна Македония, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Испания, Обединеното кралство, Нидерландия, Япония, Чехия, Грузия и България се събират в Пловдив, за да се учат от шампиони и инструктори от световна класа в международния лагер на SENSHI.

Международната верига SENSHI продължава своята мисия да подкрепя и развива младите таланти чрез тренировъчни лагери от високо ниво, които дават възможност на бойците да усъвършенстват своите умения под ръководството на световно признати инструктори в кикбокса и карате киокушин. В рамките на четиридневната програма участниците ще преминат през специализирани тренировки, насочени към техника, тактика, физическа подготовка и изграждане на шампионски манталитет. Водещи инструктори на лагера са нидерландските бойни легенди Ернесто Хуст, шихан Семи Шилт, Алберт Краус и Анди Зауер. Освен тях в лидерския състав на лагера се включват шихан Николас Петас, сенсей Тариел Николейшвили, сенсей Ян Сокуп, сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов. Всеки един от тях ще предава богатия си шампионски опит на следващото поколение бойци.

В лагера се включват активни състезатели, които са носители на титли от световни и европейски първенства, бойци с медали от национални турнири по различни бойни дисциплини, както и техните треньори. Освен ценния практически опит, лагерът предоставя и възможност талантливите атлети да бъдат забелязани от скаутите на SENSHI - шанс, който вече е отворил пътя към професионалната сцена за редица бойци от много държави.

Интензивната подготовка предшества международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators и затвърждава позицията на България като важен център за развитието на бойните спортове в Европа. Участниците ще имат уникалната възможност да присъстват на живо и на голямото събитие SENSHI 31 Gladiators, което ще се проведе на 30 май в емблематичния Античен театър. Под открито небе на древната арена те ще станат свидетели на зрелищни професионални двубои, а веригата ще им поднесе очакваното високо ниво на екшън с новия SENSHI Grand Prix турнир в категория до 70 кг. Турнирът ще събере едни от най-добрите бойци в леката дивизия в битка за шампионската титла и място в историята на SENSHI. Победителят ще бъде само един, а Grand Prix трофея - заслужена награда след три двубоя на ръба на силите и след последната капка на волята.