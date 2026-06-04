„Тръпка за Световно в efbet Пункт“ стартира преди Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 г. е сред най-очакваните спортни събития на годината. С наближаването на първия съдийски сигнал на 11 юни вълнението сред футболните фенове постепенно нараства. Във връзка с предстоящия шампионат от efbet Пункт обявиха подробности за инициативата „Тръпка за Световно в efbet Пункт“.

Кампанията стартира на 5 юни и ще продължи до финалния мач на Световното първенство на 19 юли 2026 г. (включително). Тя ще се провежда в букмейкърската мрежа на efbet Пункт, която разполага с над 100 локации в страната. През този период посетителите ще могат да получат скреч карта при изпълнение на условията на кампанията.

Феновете ще имат възможност и да проследят мачовете от шампионата на живо на големи екрани в пунктовете и спортните барове на efbet. Заради очаквания интерес и късните часове на излъчване, от компанията препоръчват предварителни резервации за спортните барове. За всеки, който направи такава, е предвиден и специален комплимент на място.

Условия и регламент за участие

Участието в кампанията е обвързано с изпълнението на няколко условия:

● Посещение на efbet Пункт;

● Квалифициращ залог;

● Включване на поне един мач от Световното първенство по футбол 2026 във фиша.

Веднага след регистрирането и плащането на залога на каса участникът получава скреч карта. След изтриване на обозначеното поле става ясно дали картата е печеливша и каква е наградата.

Награди в кампанията

Наградите в кампанията са разпределени в няколко категории:

● Премиум награди: iPhone Air 17 и PlayStation 5 Slim;

● Технологични устройства: AirPods, преносими колонки и външни батерии;

● Футболни артикули: оригинални футболни топки и фенски шапки с козирка;

● Практични аксесоари: запалки, химикалки и бутилки за вода.

Наградите са налични до изчерпване на количествата във всеки пункт.

Повече информация за кампанията и пълните правила можете да откриете тук.

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