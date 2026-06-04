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"Манчестър Сити" ще е с най-много играчи на мондиала

"Гражданите" имат цели 19 национали на различни страни

04.06.2026 | 09:37 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Всички 48 отбора обявиха своите разширени състави за световното първенство по футбол в САЩ. Ето кои клубни отбора са с най-много играчи.

19 са тези на лидера по този показател  "Манчестър Сити", а "Байерн" (Мюнхен) има с един по-малко. Финалистите за Шампионската лига "Арсенал" и "Пари Сен Жермен" имат по 15. "Барселона" е с 15.

"Кристъл Палас", "Манчестър Юнайтед", "Атлетико" (Мадрид) и саудитският "Ал Хилал" имат по 12,

"Ливърпул", "Борусия" (Дортмунд) и "Галатасарай" - по 11,

и "Славия" (Прага), "Милан", ПСВ "Айндховен", "Реал" (Мадрид) и "Фенербахче" - по 10.

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