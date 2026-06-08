Край на серията: Дуплантис загуби в Стокхолм след 40 поредни победи

Арманд Дуплантис претърпя изненадващо поражение на турнира от Диамантената лига в Стокхолм, след като остана втори в надпреварата по овчарски скок при мъжете. Така световният рекордьор сложи край на впечатляващата си серия от 40 поредни победи.

Пред родна публика шведът не успя да намери най-добрата си форма и завърши с резултат от 5.80 метра. Победата изненадващо спечели австралиецът Къртис Маршал, който преодоля 5.90 метра от третия си опит, предаде БНТ.

За 26-годишния Дуплантис това е първо загубено състезание от 2023 година насам. Шведът призна след надпреварата, че мислите му вече са насочени и към предстоящата сватба.

„Беше време да загубя, минало е доста време от последния път. Жалко е, че това се случи именно в Стокхолм, защото това е най-важното състезание за мен през сезона“, заяви олимпийският шампион.

Дуплантис имаше амбиции да подобри собствения си световен рекорд от 6.31 метра за 16-и път в кариерата си, но още в началото срещна затруднения. Той преодоля 5.60 метра едва при втория си опит, след което не успя на 6.00 метра и 6.05 метра, което отвори пътя към успеха на Маршал.

„Надявам се това да е последният път, когато губя в Стокхолм. Ще се погрижа това да не се повтори“, каза още шведът.

“Днес се чувствах малко разфокусиран и наистина не исках да губя тук пред семейството и феновете си, но свалям шапка на Къртис днес, който ме победи честно и нямам извинения. Не съм ядосан и ще продължа да се наслаждавам на времето си тук в Стокхолм със семейството си. Освен това скоро ще се женя, така че нямам късмет в спорта - късмет в любовта, ако това е поговорка", заяви Дуплантис след загубата.

“Не исках да развалям шоуто на Мондо, но съм толкова доволен от победата. Отне ми много време, за да постигна първата си победа в Диамантената лига и наистина си мислех, че никога няма да дойде с Мондо тук.", заяви Къртис Маршал.