Кристиан Ериксен за втори път прескочи трапа по време на мач

Кристиан Ериксен отново бе на косъм от смъртта по време на мач. Той припадна на терена по време на контролата Дания - Украйна. Двата тима веднага заобиколиха халфа, който след малко се върна в съзнание и успя да се изправи и на собствен ход да влезе в линейката, която го откара в болница със съпругата му.

"Кристиян Ериксен е в съзнание и се чувства добре при тези условия. Мачът бе прекратен", съобщиха от датската федерация. Резултатът бе 2:1 в полза на датчаните, предаде NOVA.

Сърцето на Ериксен спря по време на мача

от европейското първенство Дания - Финландия през 2021 г. Лекарите му поставиха кардиовертер-дефибрилатор за контрол на сърдечния ритъм и той се върна на терена.

Точно дефиблираторът е спасил живота му, твърди лекаря на датския национален отбор. Той си свърши работата".

Случаят предизвика сериозно безпокойство, тъй като през 2021 г. датчанинът преживя сърдечен арест по време на мача между Дания и Финландия на Европейско първенство по футбол 2020.

Тогава той беше реанимиран на терена,

а впоследствие се възстанови и се завърна към професионалния футбол.

По-късно на Ериксен беше поставено специално устройство за регулиране на сърдечния ритъм – имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD). Лекарят на националния отбор на Дания Мортен Бойзен заяви: „Кристиан се чувства добре и сам напусна терена. Според мен устройството е сработило така, както трябва.

За кратко той загуби съзнание, но много бързо дойде на себе си и успяхме веднага да осъществим контакт с него. Сега предстоят допълнителни изследвания в болница, за да се установи каква е причината за инцидента. Поддържаме постоянна връзка както с него, така и с лекарите в лечебното заведение. Кристиан е в добро състояние и ме помоли да поздравя всички играчи и да им кажа, че е добре."