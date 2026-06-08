Любо Пенев става треньор на "Локо" (Сф), потвърди собственикът

Любослав Пенев се завръща в треньорската професия. Собственикът на "Локомотив 1929" (Сф) Веселин Стоянов потвърди, че е постигната договорка с 59-годишния специалист и тази седмица той ще бъде представен като наставник на столичния клуб.

"Няма какво да крием - от следващата седмица Любослав Пенев ще е треньор на "Локомотив" (София)", заяви Стоянов пред БГНЕС. Неговият договор ще бъде за сезон 2026/27, с опция да бъде удължен до лятото на 2028 г.

Новината звучи сензационно на фона на тревогите около здравословното състояние на Пенев, който в края на ноември м.г. беше приет по спешност в болница в Германия, след като бе диагностициран със злокачествено заболяване - тумор в единия бъбрек.

Интензивното лечение там, както и последвалата терапия в България обаче са дали положителен ефект и в момента състоянието на Пенев е добро. Потвърди го и Стилиян Петров, който бе организатор на състоялия "Мач на надеждата" в Бургас. Приходите от благотворителното събитие отидоха в подкрепа на лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев, който също провежда възстановителна терапия, след като му бе открит тумор в мозъка.

"Локомотив 1929" (Сф) ще е четвъртият столичен клуб, в който е работил Пенев след ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Царско село". Бил е наставник също на пловдивските "Ботев" и "Локомотив", на "Литекс", "Хебър", и на втория отбор на "Валенсия", а от ноември 2011 до ноември 2014 г. бе селекционер на националния тим на България.