Gol.bg стартира специална секция за Световното първенство по футбол 2026

Gol.bg стартира специална секция, посветена на Световното първенство по футбол 2026, която събира на едно място най-важното от предстоящия футболен шампионат. В новата подкатегория феновете ще откриват актуални новини, програма на срещите, резултати, класирания, анализи, любопитни истории около отборите и звездите на турнира, както и специални инициативи с награди. Сред тях е и играта "Прогнозирай резултата и може да спечелиш часовник“, в която потребителите ще могат да се състезават за два часовника Juliany с прогнози за мачовете от Световното първенство.

Новата секция е създадена специално за Мондиал 2026 и ще бъде мястото, където футболните фенове ще могат да следят всичко най-интересно около шампионата – от последните новини и анализи до резултати, статистики и специално съдържание, посветено на най-голямото футболно събитие в света.

Една от основните инициативи в платформата е играта "Прогнозирай резултата и може да спечелиш часовник“. В нея могат да участват всички регистрирани потребители на Gol.bg. Тези, които вече имат профил в сайта, могат да се включат веднага, а новите потребители трябва да създадат регистрация на адрес https://www.gol.bg/registration.

След вход в своя профил участниците могат да правят прогнози на специалната страница на играта: https://www.gol.bg/worldcup2026/game/nachalo.

Всеки потребител може да прогнозира точния резултат на всички срещи от Световното първенство. При познат знак от мача – победа за домакин, равенство или победа за госта – се присъждат 3 точки. При познат точен резултат се печелят 7 точки. За краен резултат на срещата се счита този от редовното игрово време.

Прогнозите могат да бъдат правени и редактирани неограничен брой пъти до началото на съответния двубой. След първия съдийски сигнал възможността за промени се прекратява.

Генералното класиране ще се формира на база събраните точки от всички прогнози по време на Световното първенство. Надпреварата започва на 11 юни 2026 г. и ще продължи до 19 юли 2026 г., като включва всички мачове от турнира.

Голямата награда ще получи участникът, събрал най-много точки в края на играта. Победителят ще спечели мъжки часовник Juliany.

Втората награда също е мъжки часовник Juliany и ще бъде разиграна чрез томбола между всички потребители, които са направили прогнози за поне 52 мача от Световното първенство.

Победителите ще бъдат обявени на 20 юли 2026 г., непосредствено след края на Мондиал 2026. Специалната секция за Световното първенство вече е достъпна на https://www.gol.bg/worldcup2026 и ще бъде обновявана ежедневно с най-актуалната информация, резултати, коментари и специални инициативи за футболните фенове.