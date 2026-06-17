Меси победи Алжир и се изравни с Клозе на върха на голмайсторите

Лионел Меси отбеляза първия си хеттрик на Световно първенство по футбол и донесе победа с 3:0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия мач от група J на Мондиал 2026. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатния играч на световни финали с 16 гола и за пръв път вкара три попадения в двубой на най-голямата сцена, предаде БТА.

В мач номер 200 за страната си 38-годишният Меси откри резултата

за "гаучосите" в 17-ата минута след пас на съотборника си в Интер (Маями) Родриго Де Пол, изпращайки топката в левия ъгъл на вратата на Алжир.

Така капитанът на Аржентина стана едва вторият футболист с гол на пет различни издания на Световното първенство след Кристиано Роналдо.

До полувремето аржентинците получиха шансове да удвоят чрез Лаутаро Мартинес и Тиаго Алмада, а африканският тим отговори с удари на Фарес Шаиби и Хадж Муса, които обаче не затрудниха стража Емилиано Мартинес.

В 60-ата минута Алексис Мак Алистър затрудни противниковия вратар Люка Зидан, който изби топката по неубедителен начин и Меси се ориентира най-добре. Звездата на Аржентина не се нуждаеше от втора покана и намери мрежата за втория си гол, с който даде доза спокойствие на южноамериканците.

Меси получи възможност да оформи хеттрик в 73-ата минута след пас от влезлия като резерва Хулиан Алварес, но добра намеса на защитника Раян Аит-Нури спаси алжирците. Три минути по-късно обаче той получи топката отвъд линията на наказателното поле и изстреля неспасяем шут, този път в десния ъгъл на вратата на Зидан.

Така оформи първия си хеттрик на Световно първенство, с което същевременно

изравни рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на Световни финали с 16.

Това беше и последното действие на звездата на "Албиселесте", който беше заменен от Нико Пас в 80-ата минута. До края на двубоя единствената възможност пред Алжир беше за капитана Рияд Марез, който обаче стреля в стената от пряк свободен удар.

Така Аржентина спечели първия си откриващ мач на Мондиал като действащ носител на трофея, след като през 1982-ра и 1990-та претърпяваше поражения.

Трикратните световни шампиони излязоха на върха на група J преди изиграването на другия мач между Австрия и Йордания, срещу които ще играят респективно на 22 юни и 28 юни.