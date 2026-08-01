MrBit Втора лига на живо: Как може да гледате мача Хебър срещу Вихрен

Новият сезон в MrBit Втора лига бе открит с гръм и трясък - множество любопитни резултати и отбелязани по три гола средно на мач. Хебър и Вихрен не започнаха по начина, по който са се надявали, но вторият кръг им дава нова възможност за успех. Срещата ще бъде излъчена директно, а тук ще обясним кога и къде ще можете да гледате мача Хебър - Вихрен.

Кога е мачът Хебър срещу Вихрен от MrBit Втора лига?

Хебър - Вихрен ще се играе на 2 август, неделя. Началният час е 20:00.

Как може да гледате Хебър - Вихрен на живо

Мачът между Хебър и Вихрен ще може да бъде гледан на живо чрез стрийм в платформата на MrBit. Директното предаване започва в точния начален час на срещата и е свободно достъпно за гледане от всички регистрирани потребители на сайта, без допълнителни такси и изисквания.

Анализ преди мача Хебър - Вихрен

Хебър и Вихрен ще търсят първа победа през сезон 2026/27, когато излязат в двубой помежду си. Хебър изтегли може би най-късата клечка при жребия и трябваше да започне кампанията с гостуване на Берое. Въпреки доброто си представяне, пазарджиклии не успяха да поднесат изненада и бяха сломени с резултат 2:1.

Вихрен взе точка от своя дебют през сезона благодарение на бразилската си перла Лео Пимента, който успя да изравни в последната минута за крайното 1:1 при домакинството на ЦСКА-София II. Санданчани ще са доволни, че Пимента започва и този сезон с аспирации да е сред звездите на MrBit Втора лига, но измъчена точка вкъщи срещу дубъла на ЦСКА не е добър признак за Вихрен, който бе в битката за промоционалния плейоф през изминалото първенство.

Дали Вихрен ще поправи грешката си и ще вземе престижна победа в Пазарджик, или Хебър ще запише първа точка през настоящия сезон? Феновете ще получат всички отговори от 20:00 ч. тази неделя, 2 август, пряко в платформата на MrBit.