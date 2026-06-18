Мондиал 26: Трима австралийци са родени в бежански лагери

Трима австралийски национали, в това число и авторът на първото попадение срещу Турция, са родени в бежански лагери

Това са Нестори Иракунда, Авер Мабил и Мохамед Туре.

Нестори Иракунда е роден е в бежански лагер в Танзания. След гола той отиде да празнува на ъгловото флагче по начина , по който го правеше голямата австралийска звезда Тим Кейхил - с боксови крошета към флага.

„Тими Кейхил е най-голямото ми вдъхновение, както и Лионел Меси. Тим Кейхил е най-великият австралиец според мен и просто си помислих, че ако вкарам, ще направя същото като него и трябва да го направя“, каза най-младият голмайстор на австралийците на Световно първенство.

Родителите му са с произход от Бурунди и емигрират в Австралия след „раждането му в Танзания“ в бежански лагер, и се установават в Аделаида.

Той подписа с Байерн през 2024 г., там не успя да се наложи, за да избухне в английския Уотфорд.

Авар Мабил и Мохамед Туре също имат подобни биографии като Иранкунда. Мабил е роден от южносудански родители в бежански лагер в Кения, докато родителите на Туре са от Либерия, а той се е появил на бял свят в Гвинея, пак в бежански лагер.

И тримата австралийски национали са израснали в Аделаида и често са давани като символ на мултикултурния облик на отбора.

Историята на Мабил е особено впечатляваща . Тя тръгва от колиба в лагера Какума до гола от дузпа срещу Перу, който прати Австралия на миналото световно първенство през 2022 г. в Катар.