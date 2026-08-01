Левски победи с 3:0 Септември и е лидер в Първа лига

Левски победи с 3:0 Септември в мач от 3-ия кръг на Първа лига. "Сините" стигнаха до успеха след попадения на Акрам Бурас, Амстронг Око-Флекс и Сержиньо и продължават да са лидери в първенството с пълен актив от точки. Лошата новина за шампионите бе контузията, която Бурас получи в заключителния етап на срещата, а това става само дни преди двубоя с Кайрат.

Домакините натиснаха и в 6-ата минута Рейналдо получи добро дълго подаване по въздух, озова се сам срещу Владимир Иванов и опита да го прехвърли, но вратарят изби в корнер.

След половин час игра Левски бе много близо до гол. Асен Митков пусна пас надясно за Давид Кусо, анголецът финтира съперник, след което върна за Митков, който с удар от 15-ина метра уцели левия страничен стълб.

В 34-ата минута домакините излязоха напред в резултата. Асен Митков изведе Алекс Сентейес по левия фланг, испанският бек центрира към Акрам Бурас, алжирецът си спря на гърди и с второто докосване прати топката в долния ляв ъгъл.

В 54-ата минута Бурас пропусна отлична възможност да вкара втория си гол в мача. Мазир Сула технично намери алжирския халф, който опита да прехвърли Владимир Иванов, но вратарят улови.

В 67-ата в игра се появи последното ново попълнение на "сините" Хевертон, който замени Давид Кусо. Четвърт час преди края Акрам Бурас получи контузия в лявото бедро и се наложи да бъде заменен. На мястото на алжиреца влезе Мехди Мубарик.

В 76-ата минута Левски реши всичко с втори гол. Владимир Иванов изби центриране от корнер в краката на Евертон Бала, който стреля, но се получи разбъркване, при което Око-Флекс овладя и с плътен шут в левия ъгъл покачи на 2:0.

Само три минути по-късно "сините" направиха резултата класически. Евертон намери с диагонален пас Хевертон. Дебютантът центрира в пеналта към Сержиньо, който от близка дистанция прати топката в мрежата.

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