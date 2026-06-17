Йордания загуби от Австрия при дебюта си на световно

Националният отбор на Австрия победи Йордания с 3:1 в Санта Клара (Калифорния) в първия си двубой на Световното първенство по футбол, като дели първото място в група J с действащия шампион Аржентина, който по-рано надделя над Алжир с 3:0.

Австрийците поведоха през първото полувреме чрез Роман Шмид, докато Йордания изравни през втората част с попадение на Али Олуан. Впоследствие Язан Ал Араб си отбеляза автогол, а Марко Арнаутович реализира третото попадение за Австрия в добавеното време, помагайки за успешното завръщане на страната на световни финали след 28 години отсъствие.

Йорданските национали можеха първи да вземат аванс още във втората минута на срещата след грешка в защитата на Австрия, но Ехсан Хадад стреля вдясно от вратата, а в 17-ата минута вратарят Александър Шлагер внимаваше след удар на Оуда Ал-Фахури.

В 21-ата минута Романо Шмид овладя топката след чудесно подаване и от дистанция я прати в горния десен ъгъл на вратата на Йордания за 1:0 в полза на Австрия.

Йорданците пропуснаха шанс да изравнят само минута по-късно, когато Али Олуан с глава засече центриране в предни позиции, но удари греда. След съприкосновение с йордански защитник Конрад Лаймер падна в наказателното поле в 32-ата минута, като не последва сигнал за дузпа, а две по-късно Шлагер пак трябваше да се намеси след изстрел на Олуан.

Дебютантът Йордания стигна до изравнително попадение в 50-ата минута, след като усилията на Али Олуан се увенчаха и той реализира за 1:1. Впоследствие австрийците се активизираха в търсене на втори гол, като в 63-ата влезлият като резерва Карни Чуквуемека пробва удар, който бе блокиран навреме, а четири минути по-късно Марко Аранутович прати топката във вратата на противника, но попадението не бе зачетено след преразглеждане със системата за видеоарбитраж-ВАР заради игра с ръка.

Австрия ликува в 76-ата минута, когато йорданският национал Язан Ал Алаб неволно насочи топката във вратата на своя тим, правейки резултата 2:1.

37-годишният Арнаутович пак застраши съперника във втората минута на добавеното време, но Язид Абу Лайла се отличи със страхотно спасяване, а малко по-късно при съмнения за дузпа реферът се консултира със системата ВАР и отсъди дузпа за Австрия. Така в 12-ата минута на добавеното време Марко Арнаутович оформи крайното 3:1, отбелязвайки 48-ия си гол за националния отбор при дебюта си на Мондиал и подпечата първата победа на Австрия на Световно първенство от 1990 година насам.

Австрийците ще играят срещу Аржентина в следващия си двубой на 22 юни, докато ден по-късно Йордания излиза срещу Алжир.