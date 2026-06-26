Мондиал 2026: Австралия и Парагвай си устроиха реми

В мач от група група D очаквано Австралия и Парагвай направиха реми, което устройваше и двата отбора. Срещата завърши 0:0 и двата отбора продължават за сметка на Турция.

Срещата на "Леви'с Стейдиъм" в Сан Франциско приключи без голове и Австралия зае второто място в групата и се класира за 1/16-финалите, докато Парагвай

също има 4 точки и на практика може да счита за почти сигурен участник в елиминациите като един от най-добрите трети отбори.

Турците загубиха шансове да продължат след две загуби в първите два мача, но намериха сили да излязат с чест от ситуацията, побеждавайки един от домакините на турнира САЩ.

Домакините обаче вече си бяха осигурили място в следващата фаза и първото място в група D с две победи в първите два мача.