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Мондиал 2026: Австралия и Парагвай си устроиха реми

Двата отбора продължават за сметка на Турция

26.06.2026 | 07:43 ч. Обновена: 26.06.2026 | 08:06 ч. 2
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

В мач от група група D очаквано Австралия и Парагвай направиха реми, което устройваше и двата отбора. Срещата завърши 0:0 и двата отбора продължават за сметка на Турция.

Срещата на "Леви'с Стейдиъм" в Сан Франциско приключи без голове и Австралия зае второто място в групата и се класира за 1/16-финалите, докато Парагвай 
също има 4 точки и на практика може да счита за почти сигурен участник в елиминациите като един от най-добрите трети отбори.

Турците загубиха шансове да продължат след две загуби в първите два мача, но намериха сили да излязат с чест от ситуацията, побеждавайки един от домакините на турнира САЩ.

Домакините обаче вече си бяха осигурили място в следващата фаза и първото място в група D с две победи в първите два мача.

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