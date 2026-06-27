Белгия вкара 5 гола на Нова Зеландия и спечели групата си

Белгия разгроми Нова Зеландия с 5:1 в последния двубой за двата отбора от група "G" на Мондиал 2026, игран във Ванкувър. С този успех белгийският национален тим завърши на върха в класирането, изравнявайки се по точки с Египет. Африканците обаче останаха втори заради по-слабата си голова разлика, като и двата състава си осигуриха място в елиминациите.

На 1/16-финалите белгийците ще се изправят срещу най-силния отбор, завършил на трето място в групите А, Е, Н, I или J. За Нова Зеландия участието на световното първенство приключи, след като тимът остана последен в своята група.

В 21-вата минута съдията първоначално отсъди дузпа в полза на Белгия, но след намеса на ВАР промени решението си и наказателният удар бе отменен.

Все пак седем минути по-късно Леандро Тросар откри резултата, възползвайки се от разбъркване в наказателното поле и изпращайки топката в мрежата. Малко преди почивката стражът на Нова Зеландия Макс Крокъмби демонстрира отличен рефлекс и предотврати второ попадение във вратата си.

Началото на второто полувреме донесе нов удар за новозеландците. В 50-ата минута Тросар реализира втория си гол в срещата и увеличи преднината на белгийците.

Най-чистото положение за Нова Зеландия се откри пред Илайджа Джъст, който преодоля няколко защитници и стреля опасно към долния десен ъгъл, но Тибо Куртоа се намеси блестящо и запази вратата си.

В 66-ата минута Кевин де Бройне се оказа най-съобразителен след отбита топка и покачи на 3:0.

Джъст все пак успя да се разпише в 84-тата минута и отбеляза почетен гол за своя тим. Радостта на новозеландците обаче бе кратка, тъй като само две минути по-късно Ромелу Лукаку се разписа с глава за 4:1.

В заключителните мигове Алексис Салемакерс оформи крайния резултат – убедителна победа с 5:1 за Белгия.

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