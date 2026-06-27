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Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев Враца в 93-ата минута

Двата отбора завършиха 1:1 в контрола

27.06.2026 | 21:19 ч. 0
ФК Левски

ФК Левски

Шампионът на България Левски и Ботев Враца завършиха 1:1 в контролна среща, играна в Правец.

Евертон Бала спаси Левски от загуба в 93-ата минута, вкарвайки с глава след центриране отдясно. Преди това Мартин Петков откри резултата в 54-ата минута и отказа да се зарадва на попадението.

Това бе трети мач в Правец за "сините", които преди това надиграха Етър Велико Търново с 6:0 и Академик Свищов с 4:0.

Още за срещата - на Gol.bg

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