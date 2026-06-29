Мондиал 2026: Канада се класира за 1/8-финалите

Канада победи Република Южна Африка с 1:0 в първия мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Единственият гол вкара Стивън Еустакио в добавеното време на срещата. На 1/8-финалите един от домакините на състезанието ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко, предаде БТА.

Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В 7-ата минута Тейжен Бюканън можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това и Лария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат.

Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като

нападателят на Ювентус достигна до центриране от корнер, но не уцели вратата.

Малко след това също високо подаване от фаул остави Корнелиус сам в наказателното поле, но той прати топката в ръцете на вратаря.

След подновяването на играта темпото спадна и двата състава трудно създава опасности пред противниковите врати. Чак в 76-ата минута Промис Дейвид от канадците отправи хубав удар от дистанция, който мина на сантиметри от вратата на Уилямс. Вратаря на Република Южна Африка показа и класа секунди по-късно, когато отрази силен удар от непосредствена Близост на Джонатан Дейвид.

Натискът на Канада в заключителните минути даде резултат

във втората минута на добавеното време, когато на африканците не се намеси добре и топката попадна в краката на Стивън Еустакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата.

Срещата ще се запомни и с любопитно постижение. На 74 години и 79, селекционерът на Република Южна Африка Хуго Броос стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за Световното първенство.

Броос е начело на състава от 2022 г., като преди това е водил националния отбор от 2021 до 2022 г. Треньорската кариера на белгиеца започва през 1988 година.