Заради обиди за теглото: Любимата на Деклан Райс едва не пропуснала Световното

Половинката на Деклан Райс, Лорън Фрайър, за малко да се откаже от това да пътува за Световното първенство по футбол, което се провежда от 11-и юни до 19-и юли в САЩ, Канада и Мексико.

Блондинката мислила да пропусне мачовете на Англия, където любимият ѝ играе като полузащитник.

А причината - многото обиди, които преди е получавала за външния си вид, когато се появява в публичното пространство и да ходи на мачове.

Лорън беше забелязана в САЩ на мачовете на Англия, заедно с други футболни половинки. Но се казва, че любимата на Райс, е обмисляла да си остане вкъщи и да гледа мачовете на Англия по телевизията, вместо да пътува за Мондиала, тъй като се страхувала, че пак ще стане мишена на онлайн тролове.

"Лорън беше толкова изплашена от ужасните и отвратителни обиди, на които беше обект, така че беше чудо, че тя стигна до Бостън. Тя обича да гледа Деклан. Тя е най-обичащият и подкрепящ партньор, но обидите я съсипаха. Тя не искаше да бъде виждана, тя не искаше да бъде разпознавана и имаше период, в който тя просто искаше да бъде вкъщи и да го гледа по телевизията. Но така троловете щяха да спечелят, нали", обясни източник на "Daily Mail".

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