Али Юзеир ще се изправи срещу Джошуа Акингбаде на SENSHI 32 Grand Prix

Международното бойно шоу SENSHI 32 Grand Prix ще се проведе на 11 юли във Варна. Състезанието включва елиминационен Grand Prix турнир в средна категория до 85 кг.

Сред осемте претендента за шампионската Grand Prix титла на SENSHI има само един българин - Али Юзеир. Той ще се изправи срещу Джошуа Акингбаде от Ирландия в един от най-очакваните двубои в турнирната схема.

"Подготовката върви добре. Главно тренирам с моя треньор Петър Петров, но помощ получавам и от Драгомир Йорданов от спортен клуб "Десант". Заедно с Жак тренирам. Правим спаринги. Тази седмица е последната, в която ще играя спаринг. За другата седмица остава свалянето на килограми", каза Юзеир пред "България сутрин".

Боецът уточни, че трябва да играе от по-близка дистанция заради височината на съперника, като поясни, че обикновено се бие от средна или далечна.

"Преди всеки мач изучаваме опонента, за да знаем неговите слаби и силни страни. Винаги имаме и план "Б", сподели той.

Юзеир винаги търси нокаут, за да приключи мача по-бързо и да почива за следващия.

Подкрепата на публиката

"Отговорността е голяма. Сега ще съм пред родна публика. Напрежението е доста голямо и трябва да се представя добре. Публиката помага в началото, когато излизам на ринга, но когато започне самият бой, единствено чувам моя треньор и треньора на опонента. Винаги гледам да се съсредоточа върху това и да избегна фокуса върху публиката", добави боецът пред Bulgaria ON AIR.

Юзеир сподели, че семейството му се притеснява за това, че в една вечер ще има три битки.

"След загуба една седмица не се чувствам добре, но отминава като вляза в залата", каза още боецът ни.

Времето му за възстановяване след интензивни срещи зависи от това дали има сериозни контузии.