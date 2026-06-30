21 световни величия от 4 континента ще бъдат инструктори в ХХ Международен лагер по бойни изкуства

Едни от най-големите имена в бойните спортове и изкуства в цял свят пристигат в България в началото на юли. Те ще бъдат у нас в рамките на една седмица – от 5 до 12 юли, като част от ХХ-ия Международен лагер по бойни изкуства край Варна. Това е най-големият международен форум за бойни спортове и изкуства, който се провежда не само у нас, но и по света и всяка година събира близо 2000 души от целия свят.

Тази година в ХХ-ия Международен лагер по бойни изкусва ще се включат над 1600 участници от 49 държави, а инструкторският състав е по-внушителен от всякога. Юбилейното издание ще предложи обучение с впечатляващ състав от световноизвестни инструктори, шампиони и легенди в карате киокушин, кикбокс и иайдо от Япония, Бразилия, Нова Зеландия, Нидерландия, Австралия, Грузия и Чехия.

Сред специалните гости са шихан Акира Масуда (Япония), К-1 легендите шихан Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер (Нидерландия), шихан Франсиско Фильо (Бразилия), шихан Сам Греко (Австралия) и Рей Сефо (Нова Зеландия). Със своя богат практически опит те ще предадат ценни знания както на младите таланти, така и на елитните състезатели.

В тренировъчната програма ще се включат още шихан Рю Нарушима (Япония), шихан Николас Петас (Япония), шихан Глаубе Фейтоза (Бразилия), сенсей Евъртън Тейшейра (Бразилия), сенсей Тариел Николейшвили (Грузия), сенсей Андрюс Накахара (Бразилия), сенсей Ян Сокуп (Чехия), сенсей Юске Фуджи (Япония) и други международно признати инструктори.

Силен акцент в юбилейното издание ще бъде и участието на водещи български специалисти, които през годините имат съществен принос за развитието и утвърждаването на бойните спортове у нас. Сред тях са шихан Асен Асенов, сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов, които заедно с международните си колеги ще водят част от тренировъчните сесии и семинарите.

Кулминацията на бойната седмица ще бъдат три престижни международни събития. Програмата включва Световната купа „Варна“ по карате киокушин за юноши и кадети на възраст от 14 до 21 години, третото издание на KWU SENSHI Световна купа за аматьори, както и професионалната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix, която на 11 юли ще събере 16 бойци от 13 държави на впечатляващата плажна арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

Със своя мащаб, международен авторитет и изключителен инструкторски състав XX Международен летен лагер по бойни изкуства за пореден път ще събере елита на бойните спортове в България и ще затвърди позицията си като едно от най-значимите събития в световния календар на карате киокушин, кикбокса и бойните изкуства.