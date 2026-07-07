Мондиал 2026: Испания победи Португалия с драма в края

Испания се наложи над Португалия с 1:0 в Арлингтън, Тексас, в осминафинална среща на Световното първенство по футбол в Северна Америка и сложи крайна мечтата на Роналдо за титла.
Единственото попадение в мача бе дело на влезлият като резерва Микел Мерино в първата минута на добавеното време, предаде БТА.
Още в 3-ата минута Испания имаше добра възможност чрез Оярсабал, но ударът му бе спасен от Диого Коща. Португалците отговориха с възможност пред Жоао Кансело, чийто изстрел мина над напречната греда. При ответната атака Олмо изведе Оярсабал сам срещу вратаря, но нападателят пропусна.
В 12-ата минута Роналдо опита удар от малък ъгъл,
а Унай Симон успя да избие топката в корнер. В 16-ата минута Коща показа голяма класа. Първо той отрази техничен удар на Ямал, след което спаси добавка на Баена. В следващите минути и Педро Поро пропиля добър шанс.
В 31-вата минута Коща се намеси при остро центриране на Педри, а добавката на Олмо с глава излезе в аут. В 37-ата минута Кристиано Роналдо отправи атрактивен изстрел, но Симон се хвърли и улови топката във въздуха. Четири минути по-късно Нуно Мендеш също не успя да се разпише, тъй като Поро отклони с глава негов далечен шут в напречната греда. До края на полувремето Родри не успя да се възползва от добър шанс пред вратата на португалците.
Втората част стартира с лоша новина за португалците,
тъй като Нуно Мендеш се контузи в опита си да пресече противников пас и така беше принудително заменен от Нелсон Семедо.
В 59-ата минута Роналдо игра с топката в наказателното поле, но топката стигна право в Унай Симон. Испания отговори с плах опит на Педри, който доведе единствено до ъглов удар.
В 73-тата минута Ямал не успя да затрудни Коща от пряк свободен удар. Три минути по-късно Фернандеш стреля от воле, но го направи несполучливо.
В 80-ата испанците поискаха дузпа за игра с ръка на Ренато Вейга, но не получиха такава.
Драмата настъпи в първата минута на добавеното време на мача,
когато Феран Торес изведе Микел Мерино сам срещу вратаря, а футболистът на Арсенал с плътен шут прати топката в мрежата. Така испанците ликуваха с гол, който се оказа и победен.
Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силва мина на сантиметри от напречната греда.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.