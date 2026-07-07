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Топмоделът Кейт Ъптън показа изцяло розовия си пентхаус в Ню Йорк

Блондинката обитава шикозното жилище със съпруга си Джъстин Верландър и двете им деца

07.07.2026 | 02:45 ч. 7
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейт Ъптън и съпругът ѝ Джъстин Верландър отвориха вратите на изцяло розовия си пентхаус в Ню Йорк.

Двойката сподели поглед към вътрешността на жилището си, което шеговито наричат „женски пентхаус“ в интервюто си със списание  „Architectural Digest“.

Кейт и Джъстин показаха своя цветен апартамент в Ню Йорк с изглед към Сентръл парк, в който живеят с двете си малки деца.

Двойката трансформира пространствата в дома заедно, като превръща официалната трапезария във винтидж киносалон за семейни филмови вечери.

33-годишната блондинка и 43-годишният бейзболист са ремонтирали съвсем наскоро жилището си, след като посрещат второто си дете през юни 2025 г.

Те са работили с интериорния дизайнер Джон Руджеро, който е вдъхнал живот на творческата им визия за смели шарки и цветове.

Застанал в оживената всекидневна, украсена с розови стени и впечатляващи декоративни елементи, Верландер разкрива прякора, който са създали за дома си, тъй като той най-вече отразява стила на Ъптън.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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