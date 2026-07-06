Григор не издържа срещу Артър Фери, отпадна на крачка от четвъртфиналите

Григор Димитров отпадна от Откритото първенство на Великобритания по тенис. Първата ни ракета загуби на осминафиналите от участващия с "уайлд кард" представител на домакините Артър Фери с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 (7-10) в близо четиричасов маратон.

Година след отказването срещу Яник Синер при аванс от два сета, Григор отново бе спрян на същата фаза, но от далеч по-непретенциозен съперник. Фери постигна най-голямата победа в кариерата си, след като показа непримирим дух.

Първият сет бе за него. Той дочака своя миг в 11-ия гейм, когато проби, а след това сервира успешно. Следващите две части обаче отидоха на сметката на Димитров. Полуфиналистът от 2014 установи контрол върху събитията на корта и вървеше към четирисетов успех, но се пропука на два пъти при преднина от пробив. Фери не се предаде и съумя да измъкне четвъртата част.

В петия решителен сет британецът остана солиден и не допусна нови пробиви. Тайбрек до 10 точки трябваше да реши сблъсъка и в крайна сметка, за наше съжаление, Гришо не успя да спечели и така отпадна на крачка от четвъртфиналите.

Той завърши със 72 уинъра, но и 59 непредизвикани грешки. Фери от своя страна се отчете с 36 печеливши удара и 33 непредизвикани.

В следващия кръг 114-ият в света ще играе с намиращия се в топ форма италианец Флавио Коболи. 1/4-финалистът и от миналата година на Уимбълдън се разправи с Алекс де Минор в три сета.

Миналата година Григор Димитров отново стигна до четвъртия кръг на „Уимбълдън“, но получи контузия при резултат 2:0 сета срещу бъдещия шампион Яник Синер (Италия). Най-добрият резултат на Димитров на Откритото първенство на Великобритания по тенис е полуфиналът през 2014 година.