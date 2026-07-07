Защо кайсиите са едни от най-полезните летни плодове?

Лятото е тук, а ние вече сме открили сезона на летните плодове. Сред тези, които консумираме често са кайсиите. Сладки и сочни, с тях смутитата и десертите винаги са по-вкусни. Имат и редица здравословни ползи. Вижте няколко добри причини да ги добавите към менюто си.

Източник са на мощни антиоксиданти

Кайсиите са богати на антиоксиданти, по-специално на флавоноиди като катехини, кверцетин и хлорогенова киселина, както и на витамините А, С и Е. Тези съединения неутрализират свободните радикали в организма и намаляват оксидативния стрес, сочат изследвания. Той е основен фактор за развитието на хронични заболявания като диабет и сърдечносъдови проблеми.

Полезни са за здравето на очите

Тези плодове са изключително полезни за зрението поради високото съдържание на бета-каротин, който придава оранжевия им цвят и се преобразува във витамин А в организма. Кайсиите съдържат също лутеин и зеаксантин. Хранителните вещества са известни с това, че предпазват ретината от увреждане, предотвратяват появата на нощна (кокоша) слепота и намаляват риска от дегенерация на макулата, свързана с напредването на възрастта, смятат учени.

Подобряват състоянието и еластичността на кожата

Витамините С и Е в кайсиите действат взаимно допълващо се в грижата за кожата. Витамин С е есенциален за синтеза на колаген, който осигурява здравина и еластичност. От друга страна, бета-каротинът спомага за естествената защита срещу увреждания от ултравиолетовите лъчи и слънчеви изгаряния, като по този начин забавя стареенето и появата на бръчки. Витамин Е също като С е антиоксидант, един от най-важните за здрава и красива кожа.

Източник: Хапвайте кайсии за баланс на кръвното и при горещи вълни