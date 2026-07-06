Как Белият дом и Тръмп убедиха ФИФА да отмени червения картон на Фоларин Балогун?

Кампанията за спасяване на Фоларин Балогун връщането му на терена за двубоя между Съединените щати и Белгия в Световното първенство, е започнала само минути след като водещият голмайстор на отбора получил червения картон в мача срещу Босна и Херцеговина.

След победата в сряда срещу Босна и Херцеговина, изпълнителният директор на Специалната група за Световното първенство по футбол на Белия дом Андрю Джулиани предупредил президента Доналд Тръмп за наказанието на Балогун за прибързан сблъсък - отстраняване от мача с Босна и рутинно наказание от един мач, което щеше да го остави на скамейката по време на мача срещу Белгия, който САЩ задължително трябва да спечелят.

Тръмп и Джулиани разговаряли редовно за Световното първенство от месеци

По време на етапите на планиране на турнира президентът получавал чести брифинги за логистиката, сигурността и перспективите на американския отбор. След като състезанието започна в средата на юни, тези разговори се увеличили до няколко пъти седмично, съобщават от POLITICO.

До сряда вечерта Белият дом се ангажира да предприеме действия относно червения картон на Балогун, който някои футболни анализатори определиха като прекалено сурово наказание за нарушението. Джулиани, министърът на търговията Хауърд Лутник и висши служители на Американската футболна федерация - всички от които са гледали мача с Босна лично на стадион "Левис" близо до Сан Франциско - започнаха да активират планове за оспорване на решението на съдията на терена да издаде червен картон. Успешните обжалвания на червени картони от Световното първенство са изключително редки.

Това дало началото на четири дни координирано лобиране, правни маневри и дипломация, които се простирали от Овалния кабинет до централата на ФИФА в Цюрих, подчертавайки колко ангажиран е бил вътрешният кръг на Тръмп във второто Световно първенство, домакинствано на американска земя, и в съдбата на мъжкия национален отбор на САЩ, участващ в него.

POLITICO разговаря с половин дузина служители на американското правителство и футбол, които са били пряко замесени или информирани за събитията от седмицата.

В неделя, ден преди мача между САЩ и Белгия с Балогун на пейката, Дисциплинарната комисия на ФИФА обяви, че отменя еднократното наказание на Балогун за една година. Тръмп благодари на ФИФА за това, че "е направила правилното нещо и е обърнала голяма несправедливост". Кралската белгийска футболна асоциация и европейската конфедерация УЕФА, на която Белгия е член, обмислят да предприемат действия срещу решението на ФИФА, според високопоставен служител на УЕФА, запазен за анонимност, за да обсъдят текущите обсъждания.

В четвъртък Тръмп се обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино

Двамата мъже са изградили приятелство в продължение на близо осем години. Инфантино е чест посетител на Овалния кабинет по време на втория мандат на Тръмп. Те остават във връзка дори когато събитията поставят политиката на правителството на САЩ в конфликт с целите на ФИФА, според хора, запознати с отношенията им. Това включва и момента, в който администрацията на Тръмп започна военни удари срещу Иран през февруари, застрашавайки способността на страната да се състезава на Световното първенство - лична история, която е била от значение, когато Тръмп се обадил на Инфантино по въпроса с Балогун.

Тръмп попитал за правилата на ФИФА относно решението за червения картон и основанията за наказанието. Инфантино слушал внимателно, но не дал обещания за резултата.

ФИФА отказа да потвърди каквито и да било конкретни дискусии, но повтори пред POLITICO, че решението за спиране на забраната от един мач е взето от независима дисциплинарна комисия.

Докато правният екип на U.S. Soccer официално подготвял и подавал жалбата си до ФИФА, Джулиани и Лътник също така предложили да предоставят адвокати на Белия дом, които да съдействат за правен анализ, ако е необходимо, според хора, участвали в дискусиите.

В същото реме Джулиани и Скот Гудуин - мениджър на хедж фонд, който лично е помогнал за изплащането на заплатата на американския треньор Маурисио Почетино - се фокусирали върху съдийската история на Рафаел Клаус, който в сряда отсъди червен картон. Статии, разглеждащи предишни спорове, свързани с бразилския съдия, се разпространявали сред висши държавни служители, докато те оценявали всеки възможен аргумент, който би могъл да подкрепи жалбата, според източници, запознати с дискусиите.

Въпросът бързо се разпространил по правните и дисциплинарните канали на ФИФА

Емилио Гарсия, който отговаря за правните въпроси на глобалния ръководен орган на футбола, се превърнал в централна фигура в консултирането на Инфантино относно наличните процедурни възможности, според хора, запознати с процеса. Гарсия и други служители на ФИФА работили, за да установят дали обстоятелствата около шпагата на Балогун отговарят на тесните стандарти, които биха позволили преразглеждане на дисциплинарното решение.

До неделя отговорът беше пристигнал. ФИФА обяви, че наказанието на Балогун от един мач ще бъде отменено, което ще му позволи да играе в следващия мач на Съединените щати. Много хора, включително европейски футболни служители, съ възмутиха, заявявайки, че участието на Белия дом нарушава политиките на ФИФА за изолиране на спортните решения от политическо влияние.

"За да се защитят законните права на всички участващи отбори и да се защитят основните принципи при спазване на правилата за честна игра в нашия спорт, както на това Световно първенство по футбол, така и на бъдещите издания на турнира, RBFA проучва всички потенциални варианти", се казва в изявление на белгийската асоциация, публикувано след решението.

ФИФА настоява, че решението е било независимо, взето от нейната 18-членна дисциплинарна комисия, но не уточнява дали е било взето чрез гласуване. За разлика от други решения, взети от комисията, ФИФА не е публикувала доклад за решението.

Скоро след това Тръмп и Инфантино разговаряли отново.

Очаква се те съвместно да връчат трофея от Световната купа на победителя в турнира след финалния мач на 19 юли.