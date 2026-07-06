Дж. Пол Гети - стиснатият милиардер, който не вярваше, че парите носят щастие

Английското имение от XVI век на американския петролен милиардер е било дом на зашеметяваща арт колекция и лъв на име Неро. През 1963 г. BBC го посещава там, за да разговаря с него за неговия "голям успех".

През юли 1960 г. Дж. Пол Гети организира парти за 10 000 паунда (около 300 000 паунда или 400 000 долара днес) - по случай нанасянето си в Сътън Плейс, тюдорското имение от XVI век в Съри, което купил година по-рано. На събитието присъствали повече от 2000 светски личности, аристократи и знаменитости, а партито влязло в заглавията, след като настоятелен пресфотограф бил хвърлен в басейна.

Страхувал се да лети и да пътува с океански лайнер, затова американският петролен магнат живял там до смъртта си през 1976 г. на 83-годишна възраст. В имението той дори поставил телефони с монети за гостите си, за да не натрупват високи сметки за междуградски разговори. През 1963 г. Алън Уикър от BBC интервюирал прочутия с неуловимостта си Гети именно в това имение, което някога било лятната резиденция на Хенри VIII.

Милиардерът в своя укрепен свят

Архивните кадри разкриват вътрешния свят на милиардера в тежко укрепеното имение - Гети минава покрай произведения на леггендарни творци и се храни на около 5-метрова трапезна маса, придружаван единствено от своето елзаско куче пазач. Именно от тази разпръсната британска провинциална къща, а не от небостъргач в Манхатън или дворец на владетел в Близкия изток, Гети управлявал огромната си петролна империя през последните години от живота си.

Гети влиза в "Книгата на рекордите на Гинес" като най-богатия човек в света през 1966 година. Първия си милион изкарал още на 24 години, когато в земя, която притежавал в Оклахома, бил открит нефт. Към момента на смъртта му състоянието му се оценявало на около 4 млрд. долара (около 23.5 млрд. долара днес) - а всеки ден печелел повече, отколкото средностатистическият мъж изкарвал за цял живот.

Една от максимите на магната за успеха била: "Ставай рано, работи здраво и открий нефт."

В серия статии за Playboy, публикувани по-късно като книга със заглавие "Как да забогатееш" ("How to Get Rich"), Гети развива идеята за "значението на това да имаш независим поглед към нещата и да не се влияеш от това, което казват всички останали".

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"Винаги съм се тревожил, че може би съм малко скучен"

Когато през 1963 г. разсъждава върху богатството си, той не успява да определи с точност какво точно му е донесло милиардите.

"Разликата между успешния бизнесмен и един вероятно не толкова успешен бизнесмен е, че може би са нужни 37 различни качества за голям успех, и ако един човек има 35 от тези качества, той постига по-скромен успех. Но кои точно са тези две липсващи качества - не знам", казва той.

Попитан от Уикър защо е успял там, където други са се провалили, Гети отговаря: "Наистина не знам за нито едно качество, което притежавам, а много други хора да нямат".

Изреждайки неща, които споделя с други - работна етика, интелигентност и въображение - той добавя със самоирония: "Винаги съм искал да имам по-добра личност, да мога да забавлявам хората по-добре, да бъда по-добър събеседник. Винаги съм се тревожил, че може би съм малко скучен като компания".

Бащата, който му оставя империя - но не и цялото богатство

Въпреки нежеланието си да посочи една-единствена тайна на успеха, Гети все пак отдава ключова роля на баща си.

"Това се случи, защото баща ми беше изградил много значителен бизнес, процъфтяващ бизнес. Бях единствено дете и трябваше да продължа бизнеса", обяснява той.

Бащата на Гети започнал от бедност, но през 1903 г. купил правата за ползване на около 445 хектара в индианската територия на Оклахома за 5000 долара (около 190 000 долара днес) и открил нефт. Когато умира през 1930 г. на 74-годишна възраст, състоянието му било 10 млн. долара (около 200 млн. долара днес). Методист и по-религиозен човек от единствения си син, той оставя на Гети само 500 000 долара (около 10 млн. долара днес) недоволен, че синът му вече е бил женен и разведен.

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Пет брака, петима синове и едно отвличане

В рамките на петте си краткотрайни брака Гети има петима синове, които по-късно стават бащи на 19 деца. Един от тези внуци, Джон Пол Гети III, само на 16 години, е отвлечен в Италия през 1973 година.

Когато от него поискали откуп от 16 млн. долара (около 120 млн. долара днес) дядо му отказал с думите: "Имам още 14 внуци и ако сега платя дори едно пени, после ще имам 14 отвлечени внуци".

16-годишният внук на Гети бил държан пет месеца, а похитителите му отрязали ухото и го изпратили на вестник. В крайна сметка бил платен откуп от 2,8 млн. долара (около 21 млн. долара днес) - но не било разкрито какъв е бил приносът на Гети.

Милиардерът говори за своята стиснатост още през 1963 година. Сред примерите са това, че чакал пред кучешка изложба входната такса да падне с два или три шилинга, както и че вечерял късно в ресторанти, за да не плаща добавка за оркестъра.

"Никога не съм имал усещането, че разполагам с много пари в брой. Ако някога продам всичко... тогава може би ще имам малко пари", казва той на Уикър.

Колекция от творби и имение като крепост

Въпреки това Гети се обграждал със символи на богатство. В неговия 72-стаен Сътън Плейс Гети се обграждал с картини на големи имена в европейската живопис, сред които Веронезе, Гейнсбъро, Реноар, Рембранд и Рубенс. Колекцията му от над 600 предмета се съхранявала и в ранчото му в Малибу, което през 1954 г. било отворено за посетители като музей "Дж. Пол Гети" ("J Paul Getty Museum").

Гети очевидно се чувствал достатъчно застрашен, за да укрепи тюдорското си имение, след като го купува през 1959 г. - след години, в които управлявал бизнеса си от хотелски апартаменти в Лондон и Париж. Всяка стая, включително всяка от 14-те бани, била свързана със сложна система за сигурност, а прозорците и вратите били защитени с решетки. В целия имот от около 283 хектара били поставени табели "Влизането забранено". В имението имало още два басейна, 30 къщи и хижи, тенис кортове и поток с пъстърва.

Гети уклончиво отговарял какво точно го плаши.

"Не бих казал, че се страхувам от нещо конкретно. Просто, предполагам, необходима предпазна мярка", казва той на Уикър.

Когато водещият настоява за повече, милиардерът обяснява, че е възможно да има "откачалки... които да взривят мястото", но добавя: "Имам полицейските кучета главно защото ги харесвам".

Внукът му Джон Пол Гети III говори за тези страхове в интервю за Rolling Stone през 1974 г., малко след отвличането.

"Много неща го плашат. Затова стои в замъка си през цялото време, облечен в костюмите си от три части и колосаните си ризи. Има кучета нападатели, които патрулират из имота му, домашен лъв на име Неро, който обикаля наоколо, бодигардове и помощници. Оградите около замъка са електрически, с бодлива тел отгоре", разказва той.

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Може ли богатството да купи щастие

Освен свитата си, затвореният милиардер бил самотен човек. И все пак през 1963 г. казва: "Не бих казал, че някога съм се чувствал особено самотен. Бил съм твърде зает, за да се чувствам самотен... като катерица в клетка. Бягаш, за да останеш там, където си".

Той обаче не бил особено жизнерадостен човек и твърдял, че "големите финансови отговорности не са никакъв ключ към щастието".

Когато Уикър му казва, че често изглежда толкова нещастен, че хората сигурно вярват, че парите не са му донесли щастие, Гети отговаря: "Е, предполагам, че това е ефектът от отговорността. Мисля, че откакто баща ми почина и ми остави отговорността за бизнеса, не съм имал онова ведро чувство, което имах преди". За тежестта на богатството той обяснява: "Мисля, че някои от най-хубавите моменти, които някога съм имал, не са ми стрували никакви пари... долу на плажа, върху сърфа, докато чакам голяма вълна да дойде, да я яхна към брега, без да харча никакви пари. Вълните са безплатни. Слънцето е безплатно."