Ръководството на Маями Хийт потвърди привличането на Янис Адетокунбо, двукратен носител на наградата за MVP в НБА. Трансферът е водещ в летния пазар на северноамериканската баскетболна лига. 31-годишният гръцки нападател напуска Милуоки Бъкс.
Официализирането на сделката стана в понеделник, 6 юли, дата, която отбеляза откриването на трансферния пазар в НБА.
В замяна на Адетокунбо, Милуоки Бъкс получават няколко играчи и бъдещи избори от драфта. Националът на Гърция стана шампион на НБА през 2021 г., клуб, който го избра на драфта през 2013 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.