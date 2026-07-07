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Маями Хийт потвърди привличането на Янис Адетокунбо

31-годишният грък напуска Милуоки Бъкс

07.07.2026 | 07:00 ч. 0
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Ръководството на Маями Хийт потвърди привличането на Янис Адетокунбо, двукратен носител на наградата за MVP в НБА. Трансферът е водещ в летния пазар на северноамериканската баскетболна лига. 31-годишният гръцки нападател напуска Милуоки Бъкс.

Официализирането на сделката стана в понеделник, 6 юли, дата, която отбеляза откриването на трансферния пазар в НБА.

В замяна на Адетокунбо, Милуоки Бъкс получават няколко играчи и бъдещи избори от драфта. Националът на Гърция стана шампион на НБА през 2021 г., клуб, който го избра на драфта през 2013 г.

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