Винисиус: Холанд е фантастичен, не му трябват много шансове да вкара

Бразилският нападател Винисиус Жуниор засипа с похвали норвежката звезда Ерлинг Холанд.

На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2:1. Холанд отбеляза два гола в края на мача. След мача Винисиус, минавайки покрай него, прекъсна норвежеца, за да му стисне ръката и да го поздрави за победата.

„Ерлинг Холанд е просто фантастичен. Не му трябват много шансове, за да вкара. Имаше една възможност – вкара, след което си създаде собствена врата и отново вкара. Поздравления“, цитира думите на Винисиус журналистът Фабрицио Романо.

Норвегия ще играе срещу Англия на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г. в нощта на 11 срещу 12 юли.