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Винисиус: Холанд е фантастичен, не му трябват много шансове да вкара

Норвежецът отбеляза два на Бразилия

07.07.2026 | 08:55 ч. 0
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Бразилският нападател Винисиус Жуниор засипа с похвали норвежката звезда Ерлинг Холанд.

На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2:1. Холанд отбеляза два гола в края на мача. След мача Винисиус, минавайки покрай него, прекъсна норвежеца, за да му стисне ръката и да го поздрави за победата.

„Ерлинг Холанд е просто фантастичен. Не му трябват много шансове, за да вкара. Имаше една възможност – вкара, след което си създаде собствена врата и отново вкара. Поздравления“, цитира думите на Винисиус журналистът Фабрицио Романо.

Норвегия ще играе срещу Англия на четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г. в нощта на 11 срещу 12 юли.

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