Белгийците се гаврят с Тръмп: Отмени победата

След разгрома 4:1 над САЩ на осминафиналите на Мондиала белгийският национален отбор се изгаври с президента Тръмп и ФИФА.

Белгийците публикуваха снимка на нападателя Ромелу Лукаку с надпис: „Отменете това“. Тази публикация беше препратка към скандалното решение на ФИФА да отмени наказанието на нападателя на националния отбор на САЩ Флориан Балогун и той да може да играе в мача срещу Белгия.

Както стана ясно, това решение е било взето след намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп, което предизвика яростна реакция във футболната общност.

Когато Лукаку отбеляза последния гол в мача, белгийските играчи се събраха в кръг и изпълниха "Танцът на Тръмп", вдъхновен от характерните жестове на американския президент по време на предизборната му кампания – елементи от танца включват поклащане на бедрата и вдигане на юмруци.