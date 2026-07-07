Постигнат е консенсус в интерес на българските щанги

Постигнат е консенсус в името на бъдещето на българското вдигане на тежести. Това стана ясно след среща на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов със Стефан Ботев и Асен Златев вчера, които до този момент бяха в спор за председателския пост в Българската федерация по вдигане на тежести.

„След поредица от срещи, в които търсихме най-добрите решения, днес можем да кажем, че постигнахме консенсус. Вдигането на тежести е спорт с традиции, който винаги е носил на България медали и световна слава. Нашата обща отговорност е да поставим интересите на спортистите над всякакви различия“, заяви министърът.

През последните седмици Керязов проведе поредица от разговори с всички заинтересовани страни в опит да бъде намерено устойчиво решение на натрупаните проблеми в Българската федерация по вдигане на тежести.

Продължителното напрежение във федерацията поставяше под риск подготовката на националните състезатели и създаваше предпоставки за уронване на авторитета на българските щанги пред международните спортни организации.

„Бъдещето на спортистите е приоритет, който стои над всякакви вътрешни противоречия“, подчерта още министърът.

По време на срещата Стефан Ботев и Асен Златев заявиха готовност да направят необходимите взаимни компромиси и да продължат диалога в интерес на българските щанги.

Общата цел е да бъде осигурена стабилност във федерацията и спокойна среда за подготовката на националните състезатели.

В срещата участва и началникът на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.