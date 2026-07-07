Над 330 000 деца в Англия не отидоха на училище след мача с Мексико

Около 332 000 деца по-малко са били на училище в понеделник сутринта, отколкото предишната седмица. Причината е мачът на Англия срещу Мексико от осминафиналите на световното първенство, който започна в 2 часа по Гринуич, предаде кореспондентът на БНР.

Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана, след като в деня преди мача треньорът на англичаните Томас Тухел посъветва родителите да „напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат“.

Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища.

Данните не включват учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали училище след приключване на изпитите си.

Междувременно таблоидът „Сън“ съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Киър Стармър се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на ФИФА да изтегли мача между Англия и Мексико в неделя заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник.

Свързани статии Мондиал 2026: С 10 души Англия победи Мексико

Стармър е инструктирал своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на мача по-рано поради опасения, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой.