Полша спечели волейболната Лигата на нациите срещу САЩ

Полша успешно защити титлата си от волейболната Лига на нациите след успех срещу САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на финала, игран в Нинбо, Китай.

Успехът в надпреварата е рекорден трети за лидера в световната ранглиста и втори пореден след миналогодишния триумф. Така "Дружина полска" излиза еднолично на първото място по титли от Лигата на нациите с три, като освен тях има един сребърен и три бронзови медала.

От своя страна САЩ за четвърти път губи финала в турнира след сребърните отличия от 2019, 2022 и 2023 година. Камил Семенюк бе най-резултатен за поляците със 17 точки, Томаш Форнал добави 15, а Вилфредо Леон се отчете с 14. За "янките" най-добър беше Джейк Хейнс с 21 точки, Матю Андерсън допринесе с 19, а Мерик Макхенри записа 14.

С успеха си в мача за третото място тимът на Словения спечели първия си медал от Лигата на нациите, надигравайки Япония с 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22), спирайки азиатците по пътя им към трети медал от надпреварата.

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