Лудогорец победи с 2:1 Ботев Враца в среща от 3-ия кръг на родната Първа лига. С успеха си разградчани се изравниха с Левски на върха на класирането, след като само двата тима имат по 3 победи от 3 мача от началото на сезона.

Така и двата тима са с по 9 точки след три изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика "сините" запазват първото си място. Врачани остават на 11-ата позиция с една точка от първите три кръга на шампионата.

Бърнард Текпетей и Руан Крус донесоха победата на "орлите" с два гола преди полувремето, а гостите от Враца успяха да отговорят чрез влезлия като резерва Преслав Боруков през втората част. Домакините трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като халфът Емерсон Родригес беше изгонен с директен червен картон за опасно влизане в краката на Милен Стоев.

Подробности за срещата - на Gol.bg