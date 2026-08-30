Лиъм Лоусън подхрани надеждите, че Никола Цолов може да се състезава във Формула 1

Новозеландският пилот на Рейсинг Булс във Формула 1 Лиъм Лоусън подхрани надеждите на българската звезда в моторните спортове Никола Цолов, че може да заеме мястото му през 2027-а година във Формула 1.

Ако в Ред Бул решат да дадат шанс на българина за титулярна позиция във Формула 1 догодина, това най-вероятно ще бъде за сметка на Лоусън, който ще загуби мястото си в Рейсинг Булс, въпреки силния сезон, който прави. Самият новозеландец заяви, че все още не знае нищо за своето бъдеще както в системата на Ред Бул, така и в спорта като цяло.

"Мисля, че тези разговори така или иначе са постоянни. Но по отношение на някаква яснота, все още няма такава“, заяви 24-годишният пилот, който в момента се намира на 9-а позиция във временното класиране при пилотите за сезон 2026 с 49 пункта.

Този коментар на Лоусън идва на фона на новия договор, който Макс Верстапен подписа с Ред Бул. Това означава, че в момента двата тима на "Ред Бул" имат три свободни места за сезон 2027, но и четирима пилоти, които се борят за тях.

8-ият във временното класиране Исак Хаджар, който обаче е счупил китка по време на тренировка по бокс; младият Арвид Линдблад, както и Никола Цолов.

Припомняме, че преди дни Цолов впечатли ръководството на Рейсинг Булс с карането си на "Имола“ в първите тестове с болид от Формула 1 - колата от сезон 2025 на Рейсинг Булс. Българинът измина необходимите 300 км като дори стигна до кота 700 км, с което си осигури и лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1.