Руски дронове удариха в опасна близост до националите ни по баскетбол

Руски дронове удариха в опасна близост до Александър Везенков и останалите българските национали по баскетбол, които се намират в румънския град Тулча.

Руските дронове са атакували не Тулча, а Измаил - град в южната част на Украйна. Той е само на 20 километра по въздушна линия от мястото, на което баскетнационалите ще играят мача си тази вечер срещу Румъния.

Задействана е системата Alert, която предупреждава жителите и гостите на румънския град:

"Има опасност от падащи обекти от небето. Останете спокойни! Подслонете се в приземни помещения или обществени бомбоубежища. Ако нямате възможност, останете вътре и стойте далеч от прозорци и външни стени. Очаквана продължителност: 90 минути"

В района, по време на атаката, е била и българска делегация, включваща народния представител Росица Кирова. Тя и придружаващите я служители от НСО са евакуирани в укритие и не са пострадали, съобщи bTV.