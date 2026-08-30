BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 52

Руски дронове удариха в опасна близост до националите ни по баскетбол

Те се се намират в румънския град Тулча

30.08.2026 | 17:05 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руски дронове удариха в опасна близост до Александър Везенков и останалите българските национали по баскетбол, които се намират в румънския град Тулча. 

Руските дронове са атакували не Тулча, а Измаил - град в южната част на Украйна. Той е само на 20 километра по въздушна линия от мястото, на което баскетнационалите ще играят мача си тази вечер срещу Румъния.

Задействана е системата Alert, която предупреждава жителите и гостите на румънския град:

"Има опасност от падащи обекти от небето. Останете спокойни! Подслонете се в приземни помещения или обществени бомбоубежища. Ако нямате възможност, останете вътре и стойте далеч от прозорци и външни стени. Очаквана продължителност: 90 минути"

В района, по време на атаката, е била и българска делегация, включваща народния представител Росица Кирова. Тя и придружаващите я служители от НСО са евакуирани в укритие и не са пострадали, съобщи bTV.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

баскетбол Румъния нацоинолен отбор руски дронове
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem