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Мъри Стоилов го закъса в Турция, Гьозтепе стрето поражение

Отборът му има само 1 точка от 4 кръга

08.09.2026 | 08:19 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, регистрира трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турската Суперлига. Тимът от Измир отстъпи с 2:4 у дома на Газиантеп и има само 1 точка в актива си.

Гьозтепе имаше инициативата, но още до почивката получи 4 гола, а Новатус Мироши не успя да се разпише от дузпа при 0:2. 

След подновяването на играта Жуан Сантош върна два гола за Гьозтепе, въпреки че Байрак от домакините получи червен картон.

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Тагове:

Станимир Стоилов Гьозтепе Турция
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