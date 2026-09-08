Мъри Стоилов го закъса в Турция, Гьозтепе стрето поражение

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, регистрира трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турската Суперлига. Тимът от Измир отстъпи с 2:4 у дома на Газиантеп и има само 1 точка в актива си.

Гьозтепе имаше инициативата, но още до почивката получи 4 гола, а Новатус Мироши не успя да се разпише от дузпа при 0:2.

След подновяването на играта Жуан Сантош върна два гола за Гьозтепе, въпреки че Байрак от домакините получи червен картон.