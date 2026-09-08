Бинендайк, Бен Мабрук и Фернандеш със специалните награди на SENSHI 33

1 / 4 / 4

Трима бойци бяха отличени със специалните индивидуални награди на SENSHI 33 Grand Prix за своето впечатляващо представяне на арената. Призовете за “Най-добра техника“, “Боен дух“ и “Нокаут на вечерта“ бяха връчени лично от легендарните шампиони от златната ера на K-1 Ернесто Хуст, Анди Зауер и Семи Шилт.

“Най-добра техника“ - Дирик Бинендайк

Наградата за “Най-добра техника“ заслужи нигерийският боец Дирик Бинендайк, който демонстрира прецизност, отличен контрол на дистанцията и богато техническо разнообразие в двубоите си. Той започна вечерта с победа над Агон Белача в резервна среща, а след това отново излезе на ринга за допълнителната битка срещу Пабло Молина. Отличието беше връчено от четирикратния шампион на K-1 World Grand Prix Ернесто Хуст - една от най-големите и уважавани фигури в историята на бойните спортове.

“Боен дух“ - Шариф Бен Мабрук

Призът за “Боен дух“ получи експлозивният боец Шариф Бен Мабрук от Тунис, който премина през три тежки двубоя в Grand Prix турнира до 95 кг. След победа над Емин Йозер, поражение от Рамон Куирини на полуфинала и успех срещу Пабло Молина в битката за третото място той заслужено се качи на почетната стълбичка на турнира. Наградата му беше връчена от двукратния световен шампион на K-1 MAX Анди Зауер, прочут със своята непримиримост и изключителен боен характер на ринга.

“Нокаут на вечерта“ - Юри Фернандеш

Големият шампион на SENSHI 33 и победител в Grand Prix турнира Юри Фернандеш заслужи наградата “Нокаут на вечерта“, след като постигна три нокаута в три последователни двубоя. Португалецът преодоля един след друг Александру Бурдужа, Юри Фаркас и Рамон Куирини, за да завоюва по най-категоричния начин шампионския пояс на SENSHI Grand Prix в категория до 95 кг.

Приза “Нокаут на вечерта“ на Фернандеш връчи четирикратният шампион на K-1 World Grand Prix Семи Шилт - един от най-доминантните бойци в историята на тежката категория в кикбокса. След тежката вечер Юри Фернандеш се прибира в Португалия с много награди - две големи купи, плакети, грамоти, Grand Prix шампионския пояс и уважението на феновете на бойните спортове, проследили турнира в цял свят чрез платформата на DAZN.



Специалните отличия поставиха заслужен финал на международната галавечер, изпълнена с висок боен дух, майсторска техника и впечатляващи завършеци. SENSHI 33 Grand Prix предложи седем атрактивни финиша, зрелищен елиминационен турнир в полутежката категория и събра на едно място атрактивни бойци и емблематични имена от световната бойна сфера.

Следващото голямо събитие на веригата - SENSHI 34 Grand Prix ще се проведе на 5 декември във Варна. Публиката ще има възможност отново да проследи Grand Prix турнир в тежката категория над 95 кг., както и супер битки на световно ниво в кикбокс събитие, което не бива да се пропуска.

SENSHI се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, “България Еър“, М Кар Груп - BMW дилър и “Св. св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI са Boec.bg и Boec.com, DAZN, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, DIEMA, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinKarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.

