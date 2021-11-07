Къде има пунктове за ваксинация в неделя?

Изнесени ваксинационни пунктове ще работят и днес в няколко населени места, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

София:

Днес ще работят следните изнесени имунизационни пунктове:

-ж.к. "Дружба", Културен дом, с работно време 9 ч. – 16 ч.

-The Mall, с работно време 13 ч. – 18 ч.

-България мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.

-Парадайс мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.

-Ринг мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.

-Сердика мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.

-Метростанция НДК, с работно време 9 ч. - 14 ч.

-Метростанция „Софийски университет Св. Климент Охридски“ - от 12 ч. до 17 ч.

-Магазин „МЕТРО“, с работно време 10 ч. – 18 ч.

-Нов български университет, с работно време от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Варна:

Днес изнесени ваксинационни пунктове ще бъдат разположени на територията на магазини "Технополис Варна 2" (бул. "Цар Освободител" №267) и „Метро“ (ул. „Атанас Москов“ №2), с работно време от 10 ч. до 18 ч.

Бургас:

Имунизации ще се извършват на територията на магазин „Метро“, с работно време от 9 ч. до 18 ч., в магазин „Технополис“ от 12 ч. до 18 ч., както и в РЗИ Бургас, с работно време от 10 ч. до 16 ч., ДКЦ „Ел Масри“ от 10 ч. до 18 ч., в КОЦ Бургас – 9 ч. до 13 ч. и МЦ „Свети Николай Чудотворец“, с работно време от 9 ч. до 23 ч.

Велико Търново:

Днес изнесен имунизационен пункт ще бъде разположен на Самоводската чаршия (в Хлебната къща), с работно време: събота от 9 ч. до 16.30 ч., а в неделя – 9 ч. до 13 ч.

Ямбол:

Днес имунизационен пункт ще бъде разположен на територията на магазин "Технополис", с работно време от 10 ч. до 16 ч.

Пазарджик:

Днес имунизационен пункт ще бъде разположен на територията на магазин "Технополис" (бул. „Стефан Стамболов“ №13), с работно време от 10 ч. до 16 ч. Всяко ваксинирано лице ще получи карта-подарък на стойност 20 лв.

Пловдив:

Днес изнесен имунизационен пункт ще бъде разположен на територията на магазин „Метро“ (бул."Санкт Петербург" № 135), с работно време от 10 ч. до 18 ч.

Добрич:

Днес ще бъде разположен ваксинационен пункт в магазин „Практикер“, с работно време от 10 ч. до 14 ч.



Освен в изнесените ваксинационни пунктове, желаещите да си поставят ваксина срещу COVID-19 през почивните дни, могат да го направят и в следните кабинети на територията на страната:

Софийска област:

Днес ще работят следните ваксинационни пунктове:

-УМБАЛ „Света Анна“ (гр. София, ул. Димитър Моллов“ №1), с работно време от 8 ч. до 20 ч.

-МБАЛ „Елин Пелин“ (гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ №15), с работно време от 9 ч. до 13 ч.

В събота имунизационен кабинет ще работи в гр. Етрополе в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ (ул. „Бригадирска“ №1, кабинет №1), с работно време от 11 ч. до 14 ч.

Област Благоевград:

Днес имунизации ще се извършват в РЗИ Благоевград, с работно време от 9 ч. до 12 ч.

В гр. Гоце Делчев ще работи ваксинационен пункт в МБАЛ „Иван Скендеров“ (ул. Стара Планина №54) – от 7 ч. до 14 ч., и в МЦ „Артро“ (ул. Паул Ленц 1), с работно време от 9 ч. до 16 ч.

В гр. Разлог ваксинации ще се извършват в ЕТ Д-Р Д.ДЖУПАНОВ-АПИМП-ИППМП-ЗДРАВЕ (ул. Бяла река №8) – от 8 ч. до 12 ч.

В гр. Сандански имунизационен пункт ще бъде разположен в МБАЛ Югозападна болница (в парковата зона), с работно време от 8 ч. до 12 ч.

Велико Търново:

Днес ще работят следните временни имунизационни кабинети:

-РЗИ – Велико Търново (ул. „Никола Габровски“ №23, западен вход), с работно време от 9:30 ч. до 15 ч.

-МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД (ул. Ниш №1, кабинет №212), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

Област Русе:

Днес имунизации ще се извършват в МБАЛ „Юлия Вревска“ (гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №62), с работно време от 10 ч. до 14 ч.

Област Разград:

Днес в гр. Исперих временен имунизационен пункт ще работи в МБАЛ „Исперих“.

Хасково:

Днес ваксини срещу COVID-19 ще се поставят в МБАЛ Хасково, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Търговище:

Днес ваксинационни пунктове ще работят в МБАЛ Търговище, с работно време от 8 ч. до 13 ч. и в РЗИ-Търговище от 9 ч. до 11 ч.

Плевен:

Днес имунизация с ваксина срещу COVID-19 ще се извършва в МБАЛ „Свети Панталеймон“ (ул. Трите бора № 24). Кабинетът ще работи от 9 ч. до 13 ч.

Пазарджик:

Днес временни имунизационни пунктове ще има в МБАЛ „Пазарджик“ (ул. „Болнична“ №15, кабинет 4) и МБАЛ „Хигия“ (ул. „Св. Иван Рилски“ №3, кабинет 203).

Област Смолян:

Днес ще работи имунизационен кабинет в РЗИ-Смолян, с работно време от 10 ч. до 15 ч.

Сливен:

Днес ще работи имунизационният кабинет в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ (ул. „Христо Ботев“ №1), с работно време от 9 ч. до 12 ч.

Перник:

Днес ще работи имунизационният кабинет към ДКЦ I, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Област Кюстендил:

Днес ще работят ваксинационни пунктове в РЗИ-Кюстендил (гр. Кюстендил, кв. „Румена войвода”, ул. „Тинтява”), с работно време от 9 ч. до 13 ч. и в гр. Дупница (ул. „Велико Търново” №1), с работно време от 10 ч. до 13 ч.

Стара Загора:

Днес ваксини срещу COVID-19 ще бъдат поставяни и в РЗИ-Стара Загора (ул. „Стефан Караджа“ №10), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

Шумен:

Днес ще работи имунизационен кабинет на „АСМП - МЦ Св. Иван Рилски“ (пл. „Възраждане“ № 1 - старата поликлиника, източен вход), с работно време от 9 ч. до 14 ч.