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Къде има пунктове за ваксинация в неделя?

Те са 16 в София и 57 в страната
7 ное 2021 08:42, Елка Василева
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Къде има пунктове за ваксинация в неделя?
Снимка: архив, БГНЕС

Изнесени ваксинационни пунктове ще работят и днес в няколко населени места, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

София:
Днес ще работят следните изнесени имунизационни пунктове:
-ж.к. "Дружба", Културен дом, с работно време 9 ч. – 16 ч.
-The Mall, с работно време 13 ч. – 18 ч.
-България мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.
-Парадайс мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.
-Ринг мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.
-Сердика мол, с работно време 13 ч. – 18 ч.
-Метростанция НДК, с работно време 9 ч. - 14 ч.
-Метростанция „Софийски университет Св. Климент Охридски“ - от 12 ч. до 17 ч.
-Магазин „МЕТРО“, с работно време 10 ч. – 18 ч.
-Нов български университет, с работно време от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Варна:
Днес изнесени ваксинационни пунктове ще бъдат разположени на територията на магазини "Технополис Варна 2" (бул. "Цар Освободител" №267) и „Метро“ (ул. „Атанас Москов“ №2), с работно време от 10 ч. до 18 ч.

Бургас:
Имунизации ще се извършват на територията на магазин „Метро“, с работно време от 9 ч. до 18 ч., в магазин „Технополис“ от 12 ч. до 18 ч., както и в РЗИ Бургас, с работно време от 10 ч. до 16 ч., ДКЦ „Ел Масри“ от 10 ч. до 18 ч., в КОЦ Бургас – 9 ч. до 13 ч. и МЦ „Свети Николай Чудотворец“, с работно време от 9 ч. до 23 ч.

Велико Търново:
Днес изнесен имунизационен пункт ще бъде разположен на Самоводската чаршия (в Хлебната къща), с работно време: събота от 9 ч. до 16.30 ч., а в неделя – 9 ч. до 13 ч.

Ямбол:
Днес имунизационен пункт ще бъде разположен на територията на магазин "Технополис", с работно време от 10 ч. до 16 ч.

Пазарджик:
Днес имунизационен пункт ще бъде разположен на територията на магазин "Технополис" (бул. „Стефан Стамболов“ №13), с работно време от 10 ч. до 16 ч. Всяко ваксинирано лице ще получи карта-подарък на стойност 20 лв.

Пловдив:
Днес изнесен имунизационен пункт ще бъде разположен на територията на магазин „Метро“ (бул."Санкт Петербург" № 135), с работно време от 10 ч. до 18 ч.

Добрич:
Днес ще бъде разположен ваксинационен пункт в магазин „Практикер“, с работно време от 10 ч. до 14 ч.


Освен в изнесените ваксинационни пунктове, желаещите да си поставят ваксина срещу COVID-19 през почивните дни, могат да го направят и в следните кабинети на територията на страната:

Софийска област:
Днес ще работят следните ваксинационни пунктове:
-УМБАЛ „Света Анна“ (гр. София, ул. Димитър Моллов“ №1), с работно време от 8 ч. до 20 ч.
-МБАЛ „Елин Пелин“ (гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ №15), с работно време от 9 ч. до 13 ч.
В събота имунизационен кабинет ще работи в гр. Етрополе в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ (ул. „Бригадирска“ №1, кабинет №1), с работно време от 11 ч. до 14 ч.

Област Благоевград:
Днес имунизации ще се извършват в РЗИ Благоевград, с работно време от 9 ч. до 12 ч.
В гр. Гоце Делчев ще работи ваксинационен пункт в МБАЛ „Иван Скендеров“ (ул. Стара Планина №54) – от 7 ч. до 14 ч., и в МЦ „Артро“ (ул. Паул Ленц 1), с работно време от 9 ч. до 16 ч.
В гр. Разлог ваксинации ще се извършват в ЕТ Д-Р Д.ДЖУПАНОВ-АПИМП-ИППМП-ЗДРАВЕ (ул. Бяла река №8) – от 8 ч. до 12 ч.
В гр. Сандански имунизационен пункт ще бъде разположен в МБАЛ Югозападна болница (в парковата зона), с работно време от 8 ч. до 12 ч.

Велико Търново:
Днес ще работят следните временни имунизационни кабинети:
-РЗИ – Велико Търново (ул. „Никола Габровски“ №23, западен вход), с работно време от 9:30 ч. до 15 ч.
-МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД (ул. Ниш №1, кабинет №212), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

Област Русе:
Днес имунизации ще се извършват в МБАЛ „Юлия Вревска“ (гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №62), с работно време от 10 ч. до 14 ч.

Област Разград:
Днес в гр. Исперих временен имунизационен пункт ще работи в МБАЛ „Исперих“.

Хасково:
Днес ваксини срещу COVID-19 ще се поставят в МБАЛ Хасково, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Търговище:
Днес ваксинационни пунктове ще работят в МБАЛ Търговище, с работно време от 8 ч. до 13 ч. и в РЗИ-Търговище от 9 ч. до 11 ч.

Плевен:
Днес имунизация с ваксина срещу COVID-19 ще се извършва в МБАЛ „Свети Панталеймон“ (ул. Трите бора № 24). Кабинетът ще работи от 9 ч. до 13 ч.

Пазарджик:
Днес временни имунизационни пунктове ще има в МБАЛ „Пазарджик“ (ул. „Болнична“ №15, кабинет 4) и МБАЛ „Хигия“ (ул. „Св. Иван Рилски“ №3, кабинет 203).

Област Смолян:
Днес ще работи имунизационен кабинет в РЗИ-Смолян, с работно време от 10 ч. до 15 ч.

Сливен:
Днес ще работи имунизационният кабинет в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ (ул. „Христо Ботев“ №1), с работно време от 9 ч. до 12 ч.

Перник:
Днес ще работи имунизационният кабинет към ДКЦ I, с работно време от 9 ч. до 13 ч.

Област Кюстендил:
Днес ще работят ваксинационни пунктове в РЗИ-Кюстендил (гр. Кюстендил, кв. „Румена войвода”, ул. „Тинтява”), с работно време от 9 ч. до 13 ч. и в гр. Дупница (ул. „Велико Търново” №1), с работно време от 10 ч. до 13 ч.

Стара Загора:
Днес ваксини срещу COVID-19 ще бъдат поставяни и в РЗИ-Стара Загора (ул. „Стефан Караджа“ №10), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

Шумен:
Днес ще работи имунизационен кабинет на „АСМП - МЦ Св. Иван Рилски“ (пл. „Възраждане“ № 1 - старата поликлиника, източен вход), с работно време от 9 ч. до 14 ч.

 

 

По публикацията работи: Елка Василева

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 2 минути
Долу наморниците!Доктор сертификат да ви продава
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Анонимен преди 29 минути
Всички овце под строй на имунизация. Белене. И после пак в кошарата.
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Анонимен преди 32 минути
Може ли да се избира вида на ваксината в тези пунктове?
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До 21-Спас преди 35 минути
Тия ги разправяй на баба ти !
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един от вас преди 39 минути
ще ме извинявате ама ходих днес към 8 и 10 сутринта в пункта на на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ...и каква изненада...доходимисе до нужда че бях притеснен и понеже тези ваксини са много сигурни...и оооо чудо човек няма къде да ходи по голяма нужда в този пункт,ама почуствах физиологични нужди това е естествена реакция от великата вксина че тя ще ме предпази от ЖиСТОКАТА ПАНДЕМИЯ!!!....тка че доФторчета като сте се замислизили за здраето на нас въшките помислете и къде ще ходим да акаме след туй.
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Анонимен преди 46 минути
След време ще сложат, пунктове за евтаназия.
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до 32 преди 1 час
Даже водата ако ме питаш им е последния проблем, нямат кошчета за медицинските отпадъци, нямат разлепено разрешително, нямат кушетка ако му прилошее на човек. Това е подигравка с медицината! Изкарват един бус и почват да подат наред, все едно сме някакво стад о ..... Няма ръст, няма тегло, няма възраст, няма преглед, всичко наред...срамота.
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Анонимен преди 1 час
Само уплашени и платени *** на герб си слагат тази отрова айде няма нужда от вашите убийствени ваксини забрана за всички ваксини
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Анонимен преди 1 час
Майнатави никога няма да се ваксинират хората стига
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Анонимен преди 1 час
В днешния топъл ден,само заблудени зомбита,гледащи тежката нагла пропаганда по БГ медиите,ще дойдат да си бият отровите с изтекъл срок на годност.Нормалните хора отдавна разбраха,че това не са ваксини и няма да поемат неоправдани рискове,само защото платени журналисти с пяна на уста от сутрин до вечер ги агитират.Дано на всички агитатори им приседнат мръсните пари
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Анонимен преди 1 час
Тези пунктове често ги отварят на места без течаща вода.
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Платено тролче преди 1 час
До Спас---------Че той кой нормален ще се ваксинира бре змей ! Слава богу, че 80 % от населението в БГ има някакво критично мислене и не следват сляпо заповедите на Еврейския съюз като западните ни приятелчета, но и там взеха да се усещат, че ги будалкат с тези бъркочи.
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Анонимен преди 1 час
Поздравявам ви с 114-та годишнина от Октомврийската револйция! Дано и ние стигнеме до толкова.
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Ели преди 1 час
И как ще се ваксинират хората в мола като не пускат вътре без сертификат? Или е отвън пункта на палатка?
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Анонимен преди 1 час
Който иска ще си ги намери, ай стига с тоя агресивен маркетинг на тяя химия... Възраждане - СВОБОДА!!!!
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Анонимен преди 1 час
ярак
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До 18 преди 1 час
Оо...и кои пишат в този форум?
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до Спас преди 1 час
Отивай слагай ъпдейтната бустер доза срещу Делта Плюс и тихичко.
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Анонимен преди 1 час
До Спас. Цпасе ми теб кво те яде ? Нал си вакциниран ?
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Шопа преди 1 час
Ами, и днеска ме мързи.
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