Данните на ЦИК към 7:00: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 7:00 часа.
Благоевград - при обработени 62,75% СИК протоколи в OИК
Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,34%
Румен Георгиев Томов - 21,49%
Андон Йорданов Тодоров, Местна коалиция "Партия на Зелените (ВОЛЯ)" - 14,4%
Бургас - при обработени 79.27% СИК протоколи в OИК
Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.86%
Николай Асенов Тишев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10,09%
Варна - при обработени 41.98% СИК протоколи в OИК
Иван Портних - ГЕРБ - 50,62%
Анелия Клисарова - БСП - 14,08%
Костадин Костадинов - Възраждане - 13,61%
Велико Търново - при обработени 87,66% СИК протоколи в OИК
Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%
Весела Николаева Лечева, Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21) - 21,77%
Видин - при обработени 60.71% СИК протоколи в OИК
Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 33,03%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,56%
Любомир Асенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17,91%
Враца - при обработени 77,69% СИК протоколи в OИК
Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,40%
Момчил Иванчев Младенов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 13.93%
Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК
Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%
Ивелин Николов Николов, Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.39%
Добрич - при обработени 70,16% СИК протоколи в OИК
Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 37%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.75%
Георги Антонов Петков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 11,53%
Кърджали - при обработени 50.72% СИК протоколи в OИК
Хасан Азис Исмаил, ДПС - 58.66%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 26.72%
Милко Петров Багдасаров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8.29%
Кюстендил - при обработени 95,97% СИК протоколи в OИК
Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.94%
Здравко Стойнев Милев, Независим кандидат - 25.91%
Ловеч - при обработени 97,61% СИК протоколи в OИК
Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%
Монтана - при обработени 66.15% СИК протоколи в OИК
Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 69.54%
Илия Илиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 15.02%
Пазарджик - при обработени 87,26% СИК протоколи в OИК
Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 44.19%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,33%
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 17,65%
Перник - при обработени 51.12% СИК протоколи в OИК
Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.65%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 38.53%
Плевен - при обработени 63,32% СИК протоколи в OИК
Георг Спартански, Инициативен комитет - 39.18%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 28,88%
Пловдив - при обработени 51,82% СИК протоколи в OИК
Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.38%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.06%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.30%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.47%
Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.38%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 24.36%
Русе - при обработени 34.92% СИК протоколи в OИК
Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,18%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 26,35%
Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК
Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%
Сливен - при обработени 48,44% СИК протоколи в OИК
Стефан Радев, ГЕРБ - 47.02%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.67%
Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%
София-град - при обработени 23.43% СИК протоколи в OИК
Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.22%
Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.23%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.33%
Стара Загора - при обработени 54.23% СИК протоколи в OИК
Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 69.27%
Иван Стоянов Върляков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.55%
Търговище - при обработени 62,99% СИК протоколи в OИК
Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 51.86%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 33.01%
Хасково - при обработени 53.73% СИК протоколи в OИК
Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.59%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.30%
Шумен - при обработени 90.58% СИК протоколи в OИК
Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.49%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.21%
Ямбол - при обработени 79.61% СИК протоколи в OИК
Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 39.22%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.80%
Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ - 17.43%