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Данните на ЦИК към 7:00: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?

Резултатите са на базата на протоколите, преброени до 7:00 часа
Обновена: 28 окт 2019 11:07 | 28 окт 2019 08:44, Александър Попов
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Данните на ЦИК към 7:00: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 7:00 часа.

Благоевград - при обработени 62,75% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,34%
Румен Георгиев Томов - 21,49%
Андон Йорданов Тодоров, Местна коалиция "Партия на Зелените (ВОЛЯ)" - 14,4%

Бургас - при обработени 79.27% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.86%
Николай Асенов Тишев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10,09%

Варна - при обработени 41.98% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,62%
Анелия Клисарова - БСП - 14,08%
Костадин Костадинов - Възраждане - 13,61%

Велико Търново - при обработени 87,66% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%
Весела Николаева Лечева, Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21) - 21,77%

Видин - при обработени 60.71% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 33,03%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,56%
Любомир Асенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17,91%

Враца - при обработени 77,69% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,40%
Момчил Иванчев Младенов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 13.93%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%
Ивелин Николов Николов, Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.39%

Добрич - при обработени 70,16% СИК протоколи в OИК

Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 37%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.75%
Георги Антонов Петков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 11,53%

Кърджали - при обработени 50.72% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 58.66%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 26.72%
Милко Петров Багдасаров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8.29%

Кюстендил - при обработени 95,97% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.94%
Здравко Стойнев Милев, Независим кандидат - 25.91%

Ловеч -  при обработени 97,61% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%

Монтана - при обработени 66.15% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 69.54%
Илия Илиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 15.02%

Пазарджик - при обработени 87,26% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 44.19%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,33%
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 17,65%

Перник - при обработени 51.12% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.65%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 38.53%

Плевен - при обработени 63,32% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 39.18%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 28,88%

Пловдив - при обработени 51,82% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.38%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.06%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.30%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.47%

Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    - 25.38%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ    - 24.36%

Русе - при обработени 34.92% СИК протоколи в OИК

Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,18%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 26,35%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 48,44% СИК протоколи в OИК

Стефан Радев, ГЕРБ - 47.02%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.67%

Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%

София-град - при обработени 23.43% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.22%
Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.23%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.33%

Стара Загора - при обработени 54.23% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 69.27%
Иван Стоянов Върляков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.55%

Търговище - при обработени 62,99% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ    - 51.86%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 33.01%

Хасково - при обработени 53.73% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.59%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.30%

Шумен - при обработени 90.58% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.49%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.21%

Ямбол - при обработени 79.61% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 39.22%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.80%
Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ - 17.43%

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 6 месеца
Какво имат ГЕРБ в София?
30 и няколко процента от 30 и няколко процента гласували!
Което си е около 15 процента от имащите право на глас излиза, че са нелегетимни да управляват милиардите на столичани обаче на тях не им пука защото става въпрос за много пари облагодеталстващи малък кръг хора и МВР ги пази защото взема пари за това.
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Анонимен преди 6 месеца
Трябва да се промени броенето на протоколите начина по които става сега в пълна секретност е причина много хора да се съмняват в честното преброяване!
Залата беше пазена като , че ли е Обект 51
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Анонимен преди 6 месеца
Как може в София само 59 хиляди да гласуват за Фандъкова която направи Метро, Южната дъга и Северната скоростна тангента!
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Анонимен преди 6 месеца
Хора не видяхте ли в каква секретност ставаше броенето на протоколите !
Имало много сгрешени не ви ли учуди това как може да сгреши някои бланка
МВР пазят измамата Волен Сидеров го доказа ама нали е луд никои не верва
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Радослав преди 6 месеца
Тва гробарите веднага нададоха писък, че жалките им 10-20% които зорлем събраха с изпразване на партийната каса и машинации им давало легитимност. БеСиПе-то и, то с още по жалките си проценти. Трябва да издигнем във всеки град по едно магаре, че като събере гласове за балотажа да питаме комунистите от гроб/бесипе как се чувстват, че едно магаре ги смазва. Повече от половината страна ясно ви каза в сурата, че не ви щем нито едните, нито другите!!!
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Анонимен преди 6 месеца
Ами оказва се, че българите сме си про.ста нация и си заслужаваме съдбата. Може ли да пискаш нон стоп как еди кой си съсипва държавата и когато дойдат избори пак за него да гласуваш. Никой да не се оплаква тогава! Нямате право! Нямало за кой! Да не говорим на колко места имаше и независими кандидати ама не та не! К'ви са тия?!?! Не може! За партията майка трябва!!! Жалка картинка!
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Striker преди 6 месеца
Русе, Ловеч, Разград, Перник, Ямбол, Кърджали - по една бомба и да ги закриват.
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До пенсионер преди 6 месеца
Отсечката Леденика Враца беше по проект на стария кмет. Много бързо забравяш и какво е състоянието на болницата и как нищо не се направи по въпроса. Водният цикъл приключи но от Сречна бара до Враца така и не смениха тръбите. Нека да видим какво ще стане със завода.
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СТРАНДЖАТА преди 6 месеца
БСП нищо не са загубили... - преди имаха 0 областни кметове и сега са толкова...
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Анатема,безродници! преди 6 месеца
Честито на Стадото!
Пак ще бъде стригано, доено и щавено то СИК-адижиите и недоволно ще мучи .
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лавкажия преди 6 месеца
Дибелия доста гласови е прелял на Бжко
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Крушовица? преди 6 месеца
А в Крушовица как е,Крушовица? За там нищо не казвате?
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Пенсионер преди 6 месеца
Враца се очертава като шампион на сегашните избори. И това е благодарност към кмета Калин Каменов , който за 4г. промени тотално европейска Враца.Да е жив и здрав и да продължава напред по същия начин.
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адвокат Тенев преди 6 месеца
Избори на предварително избраните... Добре че народа няма оръжие и водачи...
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Ти да видиш.. преди 6 месеца
До Радослав 6
Радославе , жалък си.
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Питам преди 6 месеца
До Анонимен 4 Бъзикаш се , нали ?
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Радослав преди 6 месеца
Защо не пишете колко покъртително ниска е избирателната активност? И защо не пишете реалните проценти? В София например Фърндъчка е с жалките 14,33%! Магнолова е с под 10% от гласовете! Отидете и питайте Курналина и Хвалипръцков Тиквондур как се чувстват за това, че повече от 50% от населението е ОТВРАТЕНО от тях и избраниците им? Питайте ги за легитимността на избори на които масата от хората отказаха да гласуват? Тия неща ги питайте! А не да ни развявате някакви фалшиви проценти и глупости!
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Кармен Младенова преди 6 месеца
Нищо ново,стани ти да седна аз т.е. все същите измами. Или няма да загубят тия що не губят...Либерал демокрацията трябва да бъде избутана от истинската Демокрация...
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Анонимен преди 6 месеца
Само БСП и Манолова.
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Анонимен преди 6 месеца
Данните на ЦИРК показват поредния цирк на таз загубена територия!
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