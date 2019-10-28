Данните на ЦИК към 7:00: Кой печели и къде ще има балотаж в областните градове?

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 7:00 часа.

Благоевград - при обработени 62,75% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,34%

Румен Георгиев Томов - 21,49%

Андон Йорданов Тодоров, Местна коалиция "Партия на Зелените (ВОЛЯ)" - 14,4%

Бургас - при обработени 79.27% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.86%

Николай Асенов Тишев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10,09%

Варна - при обработени 41.98% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,62%

Анелия Клисарова - БСП - 14,08%

Костадин Костадинов - Възраждане - 13,61%

Велико Търново - при обработени 87,66% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%

Весела Николаева Лечева, Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21) - 21,77%

Видин - при обработени 60.71% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 33,03%

Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 30,56%

Любомир Асенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17,91%

Враца - при обработени 77,69% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 73,40%

Момчил Иванчев Младенов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 13.93%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%

Ивелин Николов Николов, Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.39%

Добрич - при обработени 70,16% СИК протоколи в OИК



Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 37%

Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.75%

Георги Антонов Петков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 11,53%

Кърджали - при обработени 50.72% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 58.66%

Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 26.72%

Милко Петров Багдасаров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 8.29%

Кюстендил - при обработени 95,97% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.94%

Здравко Стойнев Милев, Независим кандидат - 25.91%

Ловеч - при обработени 97,61% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%

Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%

Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%

Монтана - при обработени 66.15% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 69.54%

Илия Илиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 15.02%

Пазарджик - при обработени 87,26% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 44.19%

Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,33%

Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ - 17,65%

Перник - при обработени 51.12% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.65%

Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 38.53%

Плевен - при обработени 63,32% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 39.18%

Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 28,88%

Пловдив - при обработени 51,82% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.38%

Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.06%

Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.30%

Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.47%

Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.38%

Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 24.36%

Русе - при обработени 34.92% СИК протоколи в OИК



Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,18%

Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 26,35%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%

Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 48,44% СИК протоколи в OИК



Стефан Радев, ГЕРБ - 47.02%

Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.67%

Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%

Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%

София-град - при обработени 23.43% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.22%

Мая Манолова-Найденова, независим - 26.73%

Борислав Александров Игнатов, ДБ - 13.23%

Борис Бориславов Бонев, независим - 11.33%

Стара Загора - при обработени 54.23% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 69.27%

Иван Стоянов Върляков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 14.55%

Търговище - при обработени 62,99% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 51.86%

Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 33.01%

Хасково - при обработени 53.73% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.59%

Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.30%

Шумен - при обработени 90.58% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.49%

Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.21%

Ямбол - при обработени 79.61% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 39.22%

Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.80%

Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ - 17.43%