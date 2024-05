Пхенян праща към Южна Корея балони, пълни с боклуци

Южна Корея предупреди жителите, живеещи близо до границата със Северна Корея, да бъдат нащрек, след като медиите съобщиха, че са били засечени повече от 90 балона, носещи различни предмети, включително боклук и екскременти, предаде Ройтерс.

Южнокорейските военни заявиха, че неидентифицирани обекти, за които се смята, че са от Северна Корея, са били забелязани близо до силно укрепената граница и призова хората да не се приближават и да съобщават за тях на военните или на полицията.

До днес бяха открити повече от 90 балона, като някои от тях са се приземили на земята, а други все още са били във въздуха, предаде Йонхап нюз, позовавайки се на военен източник.

Снимки, публикувани в южнокорейските медии, показват надут бял балон с привързана към него найлонова торбичка, а на друго изображение се вижда нещо, което изглежда като паднал балон с боклуци, разпръснати около него.

Photos are emerging this morning of the balloons sent from North Korea that have landed in South Korea overnight, filled with trash not propaganda leaflets, and some bursting their loads with what appears to be manure. Authorities say some 90 balloons have been detected. https://t.co/OzSuqlilCi pic.twitter.com/O6mOd5vqyu