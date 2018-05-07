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След превишена скорост: Мъж загина при катастрофа

Пътният участък е бил опесъчен, почистен и обезопасен
7 май 2018 10:30, Венцислава Вельова
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След превишена скорост: Мъж загина при катастрофа
Снимка: visualhunt.com

44-годишен мъж е загинал в пътен инцидент близо до село Ясенково, съобщиха от ОДМВР-Шумен.

Произшествието е станало около 18:35 часа на 6 май. 

Х.И. пътувал със собствения си лек автомобил Форд "Мондео" с шуменска регистрация по пътя от село Борци в посока към Ясенково. На десен завой загубил контрол над автомобила поради движение с несъобразена скорост, навлязъл в лявото платно и се блъснал в насрещно движещия се лек автомобил Опел "Вектра" с шуменска регистрация.

След удара водачът на "Форд"-а е загинал на място. В МБАЛ-Шумен са откарани водачът и пътникът от "Опел"-а. 

След преглед 30-годишен и баща му - 48-годишен с инициали М.И. от село Борци, са освободени без наранявания.

Причините за фаталния инцидент са в процес на изясняване. Пътният участък е бил опесъчен, почистен и обезопасен за преминаващите автомобили. Образувано е досъдебно производство.

По публикацията работи: Венцислава Вельова

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Напиши коментар Коментари
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Убиват с холограми преди 6 секунди
исключително жестоки вреди на милиони българи вече са нанесени с тежко вредни холограмни оръжия вкл НЕЗАКОННО инсталирани на предни стъкла
/закона ЗАБРАНЯВА лепенето на предни стъкла на отвличащи вниманието стикери/
Новите терористични стикери з а контролен преглед увреждат жертвите поименно с проникващо облъчване.След активиране с камери обсебените водачи карат с точно зададена превишена скорост..Готови са да мачкат вкл тирове,пешеходци,катаджии ,танкове ако ги принудят да намалят скороста.
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ПорЦелан преди 6 минути
Опесъчен лятото означава че ще се пързаля. :) Вероятно става въпрос СЛЕД катастрофата за почистване от изтеклите масла. Подзаглавието е дебилно.
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Анонимен преди 6 минути
"Пътният участък е бил опесъчен, почистен и обезопасен за преминаващите автомобили." Как е едновременно "опесъчен" и "почистен"?!?
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Анонимен преди 14 минути
"Х.И." - Хасан Ибрахим да не беше карал толкова бързо тоя дърт курник
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Анонимен преди 14 минути
"несъобразена" не е "превишена", научете се и стига заблуждава обществото! Много ми е интересно това : "Пътният участък е бил опесъчен, почистен и обезопасен за преминаващите автомобили", опесъчен поради какви причини? Сняг ли е имало или става дума за грешка? А може би е имало пясък/кал на платното и колата е поднесла?
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