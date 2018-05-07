След превишена скорост: Мъж загина при катастрофа

44-годишен мъж е загинал в пътен инцидент близо до село Ясенково, съобщиха от ОДМВР-Шумен.

Произшествието е станало около 18:35 часа на 6 май.

Х.И. пътувал със собствения си лек автомобил Форд "Мондео" с шуменска регистрация по пътя от село Борци в посока към Ясенково. На десен завой загубил контрол над автомобила поради движение с несъобразена скорост, навлязъл в лявото платно и се блъснал в насрещно движещия се лек автомобил Опел "Вектра" с шуменска регистрация.

След удара водачът на "Форд"-а е загинал на място. В МБАЛ-Шумен са откарани водачът и пътникът от "Опел"-а.

След преглед 30-годишен и баща му - 48-годишен с инициали М.И. от село Борци, са освободени без наранявания.

Причините за фаталния инцидент са в процес на изясняване. Пътният участък е бил опесъчен, почистен и обезопасен за преминаващите автомобили. Образувано е досъдебно производство.