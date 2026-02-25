Военен самолет се разби по време на тренировъчен полет в Казахстан

Военен самолет се разби по време на тренировъчен полет в централната област Караганда, Казахстан. Двамата членове на екипажа са катапултирали безопасно преди удара, съобщи Министерството на отбраната на страната. Изтребител Су-30СМ се е катапултирал безопасно по време на рутинни учения, въпреки че властите все още не са уточнили причината за инцидента.

Разследването е в ход.

"Екипажът на изтребителя Су-30СМ се е катапултирал безопасно“, се казва в изявление на министерството. Създадена е специална експертна комисия, която да разследва причините и обстоятелствата около катастрофата. Военни служители разглеждат технически данни, записи за поддръжка и показания на пилоти, за да установят какво е довело до инцидента.

Су-30СМ е усъвършенстван многоцелеви изтребител, разработен от руската корпорация "Сухой“ и експлоатиран от няколко държави, включително Казахстан. Самолетът е проектиран за мисии за превъзходство във въздуха и наземни атаки, оборудван с двигатели с вектор на тягата за подобрена маневреност. Казахстан модернизира своите военновъздушни сили с такива платформи като част от по-широко военно сътрудничество с Русия.

Въпреки че инциденти с военната авиация се случват периодично по време на високоинтензивни тренировки, успешното катапултиране на двамата пилоти представлява положителен резултат при това, което е можело да бъде фатален инцидент.

Бързото потвърждение от Министерството на отбраната за оцеляването на екипажа и започването на разследване отразява стандартния протокол след подобни инциденти. Допълнителни подробности вероятно ще се появят, когато комисията завърши работата си и определи дали механична повреда, човешка грешка или външни фактори са допринесли за катастрофата.