Украйна постига рядък напредък на бойното поле

Украинската армия успешно си върна около 200 квадратни километра територия от Русия – най-значимото ѝ бойно настъпление от 2023 г. насам.

В локална контраофанзива, въоръжените сили на Украйна освободиха най-голямата територия в югоизточния регион на страната от 2023 г. насам.

В началото на февруари украинските военни освободиха приблизително 201 квадратни километра земя при внезапна локална контраофанзива. Украинските сили имаха неочакван съюзник в този подвиг: милиардера и технологичен предприемач Илон Мъск.

Starlink и украинската контраофанзива

Това действие бележи най-голямата територия, освободена от украинските сили за толкова кратък период от мащабната лятна контраофанзива на Киев през 2023 г. По-скорошната контраатака по същество анулира териториалните придобивки на Москва за месец декември, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Изглежда, че украинските военни са се възползвали от проблем със свързаността на Starlink в руския лагер, за да настъпят. Преди няколко седмици SpaceX на Илон Мъск блокира нерегистрираните терминали на Starlink в Украйна поради опасения, че руските военни купуват системите за гражданска употреба и след това ги използват на бойното поле.

„От 4 февруари 2026 г. в Украйна са въведени допълнителни мерки за сигурност в координация с украинското Министерство на отбраната и Министерството на цифровата трансформация. В резултат на това някои терминали на Starlink са ограничени“, заяви SpaceX.

Загубата на връзка с интернет услугата се отрази негативно на руските военни комуникации и операциите на безпилотните летателни системи. Например, руското звено за дронове в центъра „Рубикон“ разчиташе на терминалите на Starlink, за да разшири обхвата на своите еднопосочни атакуващи безпилотни дронове камикадзе, за да постигне удари по-дълбоко в украинските линии. Решението на SpaceX ограничи способността на руските дронове да постигат подобни резултати.

Комуникациите са съществен елемент от воденето на война. Всяко прекъсване на комуникациите на противника е предимство, което може да се използва за офанзивни и отбранителни цели. Военните сили умишлено се опитват да нарушат комуникациите на противника, като по този начин увеличават естествения ефект на мъглата на войната.

Освобождаването на 201 квадратни километра не е сериозен удар за Кремъл в общия баланс на конфликта. За справка, Русия окупира около 120 000 квадратни километра украинска територия, което прави печалбата незначителна от стратегическа гледна точка.

Символичната победа обаче е трудно да се пропусне.

За по-малко от пет дни украинците успяха да превземат същото количество територия, за което руските сили се нуждаеха от месец. И това не е първият път, когато украинските военни постигат такъв темп на напредък.

През есента на 2022 г., по време на първата голяма украинска контраофанзива от войната, украинските сили успяха да освободят хиляди квадратни километри само за няколко дни. Украинците знаят как да водят маневрена война. А руската армия е слаба в защита, ако бъде хваната неподготвена. Няколко седмици след северната контраофанзива украинците повториха подвига си в Южна Украйна, освобождавайки стотици квадратни мили и важни градски центрове, включително Херсон.

През лятото на 2023 г. украинските военни започнаха мащабна контраофанзива в южната част на страната, опитвайки се да повторят успехите от предходната година. Целта беше да се пробие руската отбранителна линия и да се постигне оперативен пробив, който да позволи на украинските сили да достигнат окупирания Кримски полуостров.

Въпреки притока на западни оръжейни системи, включително M1 Abrams, Leopard 2 и основни бойни танкове Challenger 2, украинските сили не успяха да пробият руската отбрана, която беше най-всеобхватните отбранителни съоръжения, наблюдавани на европейска земя след Втората световна война.

Досвидетелствата показват, че украинските военни могат да постигнат успех на място чрез комбинация от изненада и комбинирана война. Но когато са изправени пред дълбоко задълбочени отбранителни укрепления, ефективността им не е същата.