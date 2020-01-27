15-годишен подкара мотор в нива, преби се

15-годишно момче е пострадало при управление на мотоциклет, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Още по темата Момче и момиче загинаха при катастрофа с мотор в София 3 сеп 2019 09:55 68

В полицейското управление на граде получен сигнал, че в Спешна помощ - Велико Търново е прието 15-годишно момче от Елена с. От проведените действия по разследването е установено, че същия ден младежът е управлявал мотоциклет вкрай Елена и е паднал от него. Той е настанен за лечение във великотърновската болница, без опасност за живота.По случая е започнато досъдебно производство.