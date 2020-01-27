15-годишен подкара мотор в нива, преби се

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По публикацията работи: Павел Гълъбов
15-годишно момче е пострадало при управление на мотоциклет, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.
В полицейското управление на град Елена
е получен сигнал, че в Спешна помощ - Велико Търново е прието 15-годишно момче от Елена с фрактури на гръдни прешлени
. От проведените действия по разследването е установено, че същия ден младежът е управлявал мотоциклет в земеделска нива
край Елена и е паднал от него. Той е настанен за лечение във великотърновската болница, без опасност за живота.
По случая е започнато досъдебно производство.