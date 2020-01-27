Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

15-годишен подкара мотор в нива, преби се

Лекарите са установили фрактури на гръдните прешлени
27 яну 2020 16:20, Павел Гълъбов
12
15-годишен подкара мотор в нива, преби се
Снимка: БГНЕС

15-годишно момче е пострадало при управление на мотоциклет, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Още по темата
Момче и момиче загинаха при катастрофа с мотор в София
3 сеп 2019 09:55
68


В полицейското управление на град Елена е получен сигнал, че в Спешна помощ - Велико Търново е прието 15-годишно момче от Елена с фрактури на гръдни прешлени. От проведените действия по разследването е установено, че същия ден младежът е управлявал мотоциклет в земеделска нива край Елена и е паднал от него. Той е настанен за лечение във великотърновската болница, без опасност за живота.

По случая е започнато досъдебно производство.

По публикацията работи: Павел Гълъбов

12
Още по темата: мотормотоциклетниваЕлена15-годишенпаднал от моторагръдни прешлениземеделска нива
Още от
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
11
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Карал мотор в нива през зимата?! Момчето явно е невменяемо.
10
0
 
3
 
! Отговори
Аграрен преди 3 месеца
Баща му е решил да го пребие, като му е купил мотор. У нас, щом детето не е на 4 години, бащата е невинен.
9
0
 
6
 
! Отговори
Еееее преди 3 месеца
Пак че е бил у нивата. Място много за падане и поне дърво виновно няма да има.
8
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Пък аз днес, като влязох да серя и такава форца дадох отзад, примесена с пърдесю, че ми се появиха лунички до кръста
7
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
А РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕТО КЪДЕ СА?
6
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Уникална новина, много значима и важна.
Аз днес пък се изхлъзгах в банята, едната ми джапанка се съдра и си одарих г*зягата в тоалетната докато падах
5
9
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Уф да беше се убил поне, стига сте пълнили болниците с такъв нискокачествен матерял.
4
3
 
10
 
! Отговори
x преди 3 месеца
Съвет до пребилия се: В нива се кара трактор, а не мотоциклет. Ама нищо - разбрал си го по трудния начин.
3
2
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Защо забога някой би купил пистов мотор на 15 годишното си дете?
2
1
 
24
 
! Отговори
Наблюдател преди 3 месеца
Бих се учудил, ако не се пребие.
1
0
 
22
 
! Отговори
Ристо Машинисто преди 3 месеца
Не е можал да овладее силата!
Виж всички

Investor

Как недостигът на тоалетна хартия заради COVID-19 променя логистиката?
Експерти мислят как да променят системата, която доставя стоки от първа необходимост до потребителит...
Регистрирани са 7 нови случаи на заразени с коронавирус у нас

BGONAIR

Доналд Тръмп се радва, че Ким Чен Ун е жив и здрав
Лекари към Борис Джонсън: Не затваряйте здравите хора над 70 години

BLOOMBERGTV

Франция: Airbus няма нужда от държавна помощ
Готови сме да окажем подкрепа на компанията при необходимост, заяви френският министър на бюджета
1618 са заразените с коронавирус у нас, 73 са смъртните случаи

GOL

Тъжно: Коронавирусът взе още една жертва в България, 1618 са потвърдените случаи
316 се лекуват в болници, а от тях 39 души са в интензивното
И Мариян Огнянов-Мацата дава съвети за футбола ни

AUTOMEDIA

Как се увеличиха продажбите на луксозни коли за 20 години?
Tesla ще построи отделен завод за пикапа си

TIALOTO

Ечемик на окото – какво го причинява и как да се лекуваме
Жени и Боби от Варненския театър: Вярвам, че ще се съвземем по-бързо!

PULS

Херпес зостер може да се активира и при излагане на слънце
Атипични кожни форми на херпес зостер
Тревожността при децата се проявява по различен начин

AZ-JENATA

Седмичен хороскоп за 4 – 10 май
Романтика за Скорпионите
Какво предвещава за вас денят на раждане

TEEN

Чудесен МАЙ за 3 зодии!
Ето кои са късметлиите
Виктория ядосана, че Дейвид купил ергенско леговище, а не семейна къща
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2020 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2020 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio | Yandex.Metrica
 