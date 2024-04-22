Â Èçðàåë îäîáðèõà ïðîäúëæàâàíåòî íà âîéíàòà â Ãàçà

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ÅÐÀ
Íà÷àëíèêúò íà ãåíåðàëíèÿ ùàá íà èçðàåëñêàòà àðìèÿ Õåðöè Õàëåâè å îäîáðèë ïëàíîâåòå çà ïðîäúëæàâàíå íà âîéíàòà â Ãàçà, ñúîáùèõà âîåííèòå.
Õàëåâè "ðàçðåøè ïî-íàòàòúøíèòå äåéñòâèÿ", çàÿâè ãîâîðèòåëÿò íà àðìèÿòà Äàíèåë Õàãàðè.
Èçðàåëñêèÿò òåëåâèçèîíåí êàíàë "Êàí" ñúîáùè, ÷å ÷àñò îò ïëàíîâåòå âêëþ÷âàò âîåííà îïåðàöèÿ â þæíèÿ ãðàä Ðàôàõ íà ãðàíèöàòà ñ Åãèïåò. Î÷åâèäíî ñêîðî ìîæå äà ñå î÷àêâà åâàêóàöèÿ íà öèâèëíîòî íàñåëåíèå.
Ñúþçíèöèòå íà Èçðàåë ñïåøíî ïðåäóïðåäèõà äà íå ñå ïðåäïðèåìà îôàíçèâà â Ðàôàõ, òúé êàòî òàì ñà ñòðóïàíè ñòîòèöè õèëÿäè âúòðåøíî ðàçñåëåíè ïàëåñòèíöè. Âúïðåêè òîâà Èçðàåë ñìÿòà, ÷å îïåðàöèÿòà â Ðàôàõ å íåîáõîäèìà, çà äà áúäàò óíèùîæåíè îñòàíàëèòå áàòàëüîíè íà ïàëåñòèíñêàòà èñëÿìèñòêà îðãàíèçàöèÿ "Õàìàñ" èëè â ïðîòèâåí ñëó÷àé ìîæå äà ñå î÷àêâà âúçîáíîâÿâàíåòî ѝ.
Â íåäåëÿ ãîâîðèòåëÿò íà èçðàåëñêàòà àðìèÿ ñå îáúðíà äèðåêòíî êúì çàëîæíèöèòå, äúðæàíè â Ãàçà îò "Õàìàñ".
"Ùå ïðîäúëæèì äà ñå áèåì, äîêàòî íå ñå âúðíåòå ó äîìà", êàçà òîé. Ðîäíèíèòå íà çàëîæíèöèòå ñà â íåïîíîñèìî ïîëîæåíèå è ùå áúäå íàïðàâåíî âñè÷êî, çà äà áúäàò îñâîáîäåíè áëèçêèòå èì, äîáàâè òîé.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase