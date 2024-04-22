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Â Èçðàåë îäîáðèõà ïðîäúëæàâàíåòî íà âîéíàòà â Ãàçà

Íà÷àëíèêúò íà ãåíåðàëíèÿ ùàá äàäå çåëåíà ñâåòëèíà
22 àïð 2024 07:27, Àëåêñàíäúð Ïîïîâ
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Â Èçðàåë îäîáðèõà ïðîäúëæàâàíåòî íà âîéíàòà â Ãàçà
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ÅÐÀ

Íà÷àëíèêúò íà ãåíåðàëíèÿ ùàá íà èçðàåëñêàòà àðìèÿ Õåðöè Õàëåâè å îäîáðèë ïëàíîâåòå çà ïðîäúëæàâàíå íà âîéíàòà â Ãàçà, ñúîáùèõà âîåííèòå.

Õàëåâè "ðàçðåøè ïî-íàòàòúøíèòå äåéñòâèÿ", çàÿâè ãîâîðèòåëÿò íà àðìèÿòà Äàíèåë Õàãàðè.

Èçðàåëñêèÿò òåëåâèçèîíåí êàíàë "Êàí" ñúîáùè, ÷å ÷àñò îò ïëàíîâåòå âêëþ÷âàò âîåííà îïåðàöèÿ â þæíèÿ ãðàä Ðàôàõ íà ãðàíèöàòà ñ Åãèïåò. Î÷åâèäíî ñêîðî ìîæå äà ñå î÷àêâà åâàêóàöèÿ íà öèâèëíîòî íàñåëåíèå.

Ñúþçíèöèòå íà Èçðàåë ñïåøíî ïðåäóïðåäèõà äà íå ñå ïðåäïðèåìà îôàíçèâà â Ðàôàõ, òúé êàòî òàì ñà ñòðóïàíè ñòîòèöè õèëÿäè âúòðåøíî ðàçñåëåíè ïàëåñòèíöè. Âúïðåêè òîâà Èçðàåë ñìÿòà, ÷å îïåðàöèÿòà â Ðàôàõ å íåîáõîäèìà, çà äà áúäàò óíèùîæåíè îñòàíàëèòå áàòàëüîíè íà ïàëåñòèíñêàòà èñëÿìèñòêà îðãàíèçàöèÿ "Õàìàñ" èëè â ïðîòèâåí ñëó÷àé ìîæå äà ñå î÷àêâà âúçîáíîâÿâàíåòî ѝ.

Â íåäåëÿ ãîâîðèòåëÿò íà èçðàåëñêàòà àðìèÿ ñå îáúðíà äèðåêòíî êúì çàëîæíèöèòå, äúðæàíè â Ãàçà îò "Õàìàñ".

"Ùå ïðîäúëæèì äà ñå áèåì, äîêàòî íå ñå âúðíåòå ó äîìà", êàçà òîé. Ðîäíèíèòå íà çàëîæíèöèòå ñà â íåïîíîñèìî ïîëîæåíèå è ùå áúäå íàïðàâåíî âñè÷êî, çà äà áúäàò îñâîáîäåíè áëèçêèòå èì, äîáàâè òîé.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Àëåêñàíäúð Ïîïîâ

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Îùå ïî òåìàòà: ÃàçàÈçðàåëÕåðöè Õàëåâè
Îùå îò Âîäåùè ìîáèëíà
Çåëåíñêè: Çàïàäúò ïîêàçà, ÷å Óêðàéíà íÿìà äà áúäå "âòîðè Àôãàíèñòàí"
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 46 ìèíóòè
ÑÀÙ íå ïîäêðåïÿò íàõëóâàíåòî â ÐÀÔÀ, íî èìà äàäîõà 20-30 ìèëèàðäà äîëàðà â÷åðà è íàëîæèõà âåòî íà ñúçäàâàíåòî íà îòäåëíà ïàëåñòèíñêà äúðæàâà. À áúëãàðñêèòå ãîëåìè ìåäèè äàæå íå ãè ñïîìåíàâàò òåçè íîâèíè. Çàùî ëè? Ïååâñêè, òîâà, Áîðèñîâ îíîâà, ìàòåìàòèêè ñòàòèñòèêè ïðîãíîçè, à â ñâåòà âúðâè ãåíîöèä, êîéòî Áúëãàðèÿ ïîäêðåïÿ ìúë÷àëèâî, à è ñ ïîçèöèÿ â ÎÎÍ.
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Áîíãî Áîíãî ïðåäè 1 ÷àñ
Åé Õàìàñêè ïèíäåðàñ âúí îò Áúëãàðèÿ îéëþâ.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
tesi izraelski fashisti si tarsiat maistora...koito tarsi, namira...free Palestina!
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Áîíãî Áîíãî ïðåäè 2 ÷àñà
Çà íåîáðàçîâàíèòå:Ïîëîâèíàòà ïàðëàìåíò íà ñàù ñà åâðåè è êîéòî ãè ïîäêðåïÿò ñòàâà ïðåçèäåíò.Íàïðåä Èçðàåë!!!
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öèîíèñòè - íàöèñòè ïðåäè 2 ÷àñà
è òåõíèòå ñïîíñîðè. êëàñèêà!
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Òî ÿñíî! ïðåäè 2 ÷àñà
êàêâî èçïóñêàòå ñòàòèè îò òèïà: "Âîåííèòå ðàçõîäè â ñâåòà äîñòèãíàõà ðåêîðä" òîãàâà?
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ÁÀÍêî ïðåäè 2 ÷àñà
ÍÅ ÈÇÐÀÅË , ÑÀÙ ÐÅØÈÕÀ Ñ ÏÎÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌÈËÈÀÐÄÈ !!!
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Áîíãî Áîíãî ïðåäè 2 ÷àñà
Èçðàåë íàïðåä!!!!
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Ñúð Ïè÷óê ïðåäè 2 ÷àñà
Ãîðêèòå ðóñëÿìèñòè, à êêà ñå ðàäâàõà, êîãàòî àðàáèòå èçáèõà ìèðíè æèòåëè
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Äî 1 Çàïèøè ñå äîáðîâîëåö â èðàíñêèÿ ãâàðäåéñêè êîðïóñ è îòèâàé äà ïîìãàø íà õàìàñ.
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Èçðàåë ðåøèòåëíî âúðâè êúì ëèêâèäàöèÿ íà òàÿ òåðèòîðèÿ, êúäåòî ñåãà æèâåÿò åâðåè... Íå çíàì çà ùî?!
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Îäîáðèõà ñè óáèéñòâàòà íà áåáåòà, äîêàòî öåëèÿ ñâÿò ñàìî íàáëþäàâà áîãîèçáðàíèòå îòïàäúöè
Âèæ âñè÷êè

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Ïî-ìðúñíèÿò è ïî-òåæúê ïåòðîë ñå ðàäâà íà ïîâèøåí èíòåðåñ
Ïåòðîëúò ïîåâòèíÿâà ñúñ ñïàäàíåòî íà íàïðåæåíèåòî ìåæäó Èðàí è Èçðàåë*

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Ñúâïàä Þïèòåð-Óðàí íîñè ãðàíäèîçíè ïðîìåíè çà âñÿêà çîäèÿ
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6 òåíäåíöèè â ãðèìà îò 90-òå, êîèòî ñåãà ñå çàâðúùàò
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