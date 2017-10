Жените в Азия – дефицит! Секс куклите се продават като топъл хляб

Днес в Азия жените са със 100 милиона по-малко от мъжете, алармира френската журналистка Бенедикт Мание в своето изследване "Когато жените изчезнат. Изтребването на момичетата в Индия и Азия". Китайската й колежка Мей Фонг разкрива жестоките последици от политиката за едно дете в семейство и как днес секс куклите заместват изчезващите жени.

Бенедикт Мание изтъква ужасяващата статистика, според която в много страни в Азия, особено в Китай и в Индия, дори днес момичетата се “елиминират” - след ехографския преглед или при раждането. В книгата си “Момичето на татко” психотерапевтките Вероник Моралди и Мишел Гобер пишат: “За съжаление все още съществуват страни, където раждането на момиче е определяно като нещастие, а дъщерите се възприемат като тежко бреме.

Как са намалели толкова? Изчезват след множество аборти или удушени при раждането, отровени с токсични билки или просто изхвърлени на улицата, разказва 168 часа.

След такива безкрайни зверства мъжете нямат право да се оплакват някой ден, ако се окаже, че за тях не е останала нито една жена. От предложение за споделяне на съпруги до наемане или закупуване на секс кукли са различните методи, които се практикуват в Китай, разкрива журналистката Мей Фонг – носителка на “Пулицър” за книгата си One Child: The Story of China’s Most Radical Experiment. Книгата й е забранена в страната още преди да е издадена и авторката се принуждава да търси методи за разпространението й извън Китай.

В своя статия за “Форин полиси” Фонг подчертава, че дори и политиката за едно дете да е официално отменена през 2015 г., последиците от нея са огромни. Заради наложените ограничения милиони семейства в страната избират да имат синове, като дъщерите или са абортирани, или са давани за осиновяване, а в някои случаи – дори са убивани малко след раждането. Според изчисленията до 2030 г. мъжете в Китай ще са с 30 милиона повече от жените. Това е причината професорът по икономика Сие Дзуошъ от Джъдзянския университет да предложи да бъде въведена възможността мъжете да споделят по една съпруга.

Специалистът изтъква, че заради предпочитанията за мъжки рожби в страната на всеки 118 момчета се падат по 100 момичета и в близките години това ще означава, че жените за брак няма да достигат. Професорът обяснява, че богатите китайци ще могат да си намерят съпруги, но ще се увеличат практики като бракове по сметка, принудителни женитби, както и трафик на жени от съседни държави. Ученият обяснява, че най-трудно ще е за бедните китайци и затова стига до шокиращото предложение те да имат право да споделят по една съпруга и моногамията да не бъде единствената легална форма на съвместно съжителство. Предложението му е осъдено като неморално.

Според журналистката Мей Фонг липсата на жени е осезаема дори днес, което е огромен стимул за индустрията на секс куклите. Доскоро едно от най-използваните приложение в страната е Ta Qu – символът на което е банан. То дава възможност анонимно да се наемат изключително реалистично изглеждащи секс кукли на цена от 45 долара на ден. Приложението е толкова популярно, че е широко отразено в международни медии, което кара властите в Китай да го забранят.

Според изследване на "Глобъл таймс" пазаруването на секс играчки за мъже от онлайн платформи се е увеличило с над 50% за последните няколко години. 65% от купувачите са мъже на възраст между 19 и 29 години, а най-купуваните артикули са именно секс куклите. Те съвсем не са просто надуваеми играчки, а вече са толкова съвършени, че дори могат да бъдат объркани с жива жена. Вече съществуват андроидни кукли, които имат “запаметени” повече от 50 секс пози. Те са със затопляща се кожа, а някои дори имат възможности за “говор”.

Разбира се, модерните модели са скъпи – цената им варира от 8 до 15 хиляди долара. Но пазарът толкова бързо се разраства, че се продават какви ли не варианти на цени, достъпни почти за всеки. Миналата година китайска компания дори раздаде на своите необвързани служители мъже вместо бонуси за нова година именно секс кукли. Журналистката Мей Фонг подчертава, че въпреки забраните индустрията за секс кукли процъфтява в последните години и днес вече не са изолирани случаите самотните мъже да “живеят” с кукла вместо с жена. Някои дори без да се притесняват ги возят в колите си или дори ги вземат със себе си в метрото. Други пък използват куклите като метод да не изневеряват на съпругите си, пише в. “Мирър”. Много китайски мъже, на които се налага да живеят далеч от семейството си, предпочитат да си купят висококачествена кукла, с която да споделят нощите си. Така твърдят, че и съпругите им са много по-спокойни.