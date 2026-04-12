Тръмп заплаши и Китай, че ще има „големи проблеми“, ако доставя оръжия на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Пекин, че „ако Китай направи това, Китай може да има големи проблеми“ в отговор на информации, че Пекин подготвя доставка на системи за противовъздушна отбрана за Иран.

Американското разузнаване смята, че Китай се готви да достави нови системи за ПВО в следващите няколко седмици, съобщи по-рано Си Ен Ен, цитирана от Ройтерс.

Според телевизията има признаци, че

пратките могат да бъдат пренасочени през трети страни с цел прикриване на произхода им

предава БТА.

Държавният департамент на САЩ, китайското посолство във Вашингтон и китайското външно министерство не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

По данни на Си Ен Ен Китай възнамерява да достави преносими ракетни системи за противовъздушна отбрана (MANPADs), като информацията се основава на неназовани източници.

На този фон САЩ и Иран продължават, засега неуспешно, преговорите си на високо равнище в Исламабад в опит да намерят път към прекратяване на шестседмичната война между двете страни.