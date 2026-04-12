Добри са условията за туризъм в ниските части на планините

В ниските части на планините условията са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части на планините е облачно, няма видимост и има заледявания. Заради това е препоръчително да се ходи с котки за лед.

Температурата са около 0 градуса, духа слаб вятър.

Днес е последният ден, в който работят повечето ски курорти, казаха от ПСС. Оттам не съобщават за инциденти в планините през последните 24 часа.