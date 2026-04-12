Днес Унгария избира парламент: иде ли краят на Орбан?

Днес са парламентарните избори в Унгария. Надпреварата за 199-те места в еднокамарното Национално събрание се очаква да бъде една от най-оспорваните в страната през последните години.

Право на глас имат милиони унгарски граждани, като изборите ще се произведат по смесена система –

106 депутати се избират мажоритарно в едномандатни райони, а 93 – пропорционално

от национални партийни листи. Изборният праг е 5% за партиите, като са предвидени и облекчени условия за представителство на националните малцинства.

Основната политическа битка противопоставя управляващата партия на премиера Виктор Орбан – ФИДЕС, и новата опозиционна формация ТИСА, на Петер Мадяр. Орбан, който е на власт от 2010 г., се изправя пред най-сериозното си предизвикателство от повече от десетилетие.

Двете основни конкурентни партии положиха последни усилия да убедят унгарците да им гласуват доверие.

Мадяр заяви, че всеки един глас може да се окаже решаващ, особено в избирателните райони, където, според него, избирателите все още могат да бъдат подложени на натиск, заплахи или опити за подкуп. Лидерът на ТИСА заяви, че партията му стои „на прага на това да получи мандат от две трети“, но подчерта, че избирателната активност остава от решаващо значение, тъй като дори и само няколко гласа в оспорваните райони могат да определят крайното разпределение на силите в парламента.

ФИДЕС отново се съсредоточи върху добре познатото си послание относно сигурността

Говорителката на правителството Естер Витальош се обърна директно към унгарските майки, като заяви, че само ФИДЕС може да гарантира безопасността на унгарските деца и да защити страната от война. Партията продължава да представя изборите в контекста на мира, сигурността и стабилността и да настоява, че подкрепата за опозицията носи рискове.

Според последните социологически проучвания ТИСА има значителна преднина пред ФИДЕС сред решилите да гласуват избиратели. Значителен дял от избирателите обаче – около една пета – все още не са взели окончателно решение кого ще подкрепят, отбелязва социологическият институт „Идея“.

През предизборната кампания управляващите акцентираха върху теми като сигурността, миграцията и запазването на националния суверенитет, докато

опозицията постави във фокуса борбата с корупцията

икономическите трудности и необходимостта от подобряване на отношенията с ЕС.

Вотът се следи с повишено внимание както в страната, така и в ЕС, тъй като резултатът може да има отражение върху вътрешнополитическия курс на Унгария и върху позициите ѝ в рамките на общността.